Польша может принять закон о «Свободе слова» в соцсетях

Польское правительство предложило новый законопроект, запрещающий социальным сетям удалять пользовательский контент, который не нарушает законы страны. Об этом сообщает BBC. Специальный Совет по свободе слова сможет потребовать у компаний вроде Facebook или Twitter восстановить удалённый контент или разблокировать учётную запись пользователя после проверки. В случае неспособности восстановить забаненные посты или аккаунты соцсети будут оштрафованы на сумму до 50 млн злотых (13,4 млн долл.).

Министр юстиции Збигнев Зиобро заявил, что крупные интернет-корпорации всё больше ограничивают свободу слова.

«Часто жертвами идеологической цензуры становятся также представители различных групп, действующих в Польше, чей контент удаляется или блокируется только потому, что эти группы выражают взгляды и ссылаются на неприемлемые ценности».

Какие группы имеются в виду, неясно, но партия Зиобро является крайне правой и утверждает, что права ЛГБТ подрывают традиционные римско-католические ценности.

«То, что не запрещено, допускается. Нет и не может быть согласия на цензуру», — написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий у себя в Facebook, после блокировки последним аккаунта президента США Дональда Трампа.

Члены Совета по свободе слова будут назначаться на шестилетний срок большинством в три пятых голосов в парламенте. Они будут экспертами, а не политиками.

В министерстве юстиции заявили, обсуждаемые меры могут вступить в силу уже в январе следующего года. По словам Моравецкого, Польша также предложит аналогичные правила для всего Евросоюза.

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«Государственное регулирование модерации частных порталов привносит с собой сразу множество рисков для общества и подобные законы о «свободе слова» или «против цензуры» на интернет-площадках, наоборот, имеют все шансы превратиться в инструменты политического давления, санкций и госцензуры. Государствам в первую очередь стоит обратить внимание на нарушения свободы слова со стороны самих госорганов в отношении граждан, СМИ, интернет-ресурсов. И неважно о какой стране речь — Польше, России и любой другой», — Артём Козлюк, руководитель «Роскомсвободы».

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