Роскомнадзор создаст систему достоверности сведений об абонентах

Роскомнадзор в ближайшие три года намерен создать несколько новых информационных систем в рамках «цифровой трансформации» на 2021-2023 годы. Для этого потребуется порядка 5,6 млрд руб., сообщает РБК.

Одна из систем будет проверять сведения о фактических абонентах сотовой связи. На нее планируется направить 386,5 млн рублей.

Роскомнадзором также запланирован запуск программы прогнозирования рисков в русскоязычном медиапространстве (АСПР), ее заказчиком будет выступать подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) (стоимость проекта — 615 млн рублей).

Третья система — универсальный поисковый робот.

Какие конкретно функции будут выполнять эти системы, в программе не поясняется. Представитель Роскомнадзора в ответ на подробные вопросы о функционале каждой из систем лишь сообщил, что они «развиваются в рамках плановой модернизации инфраструктуры ведомства», а применение новых технологий «необходимо для эффективного решения задач, связанных с защитой интересов граждан, общества и государства».

Одним из пунктов плана Роскомнадзора по своей цифровой трансформации указана модернизация своего программно-аппаратного комплекса «Ревизор». Как сообщал CNews, разработка и создание «Ревизора» обошлись регулятору в 84 млн руб., и это небольшой модуль, который с декабря 2015 г. должны входить в состав в сетей всех провайдеров. Он нужен для проверки в реальном времени выполнения этими провайдерами требований о блокировке доступа к сайтам из списка запрещенных ресурсов.

Вложив в создание «Ревизора» 84 млн руб., Роскомнадзор готовится потратить на его модернизацию почти в три раза больше – 150 млн в 2021 г. и еще 70 млн в 2022 г. При этом в плане цифровой трансформации нет никаких сведений о том, почему вдруг этой системе, подрядчиком по разработке которого стала российская компания «МФИ Софт», потребовалась столь дорогостоящая процедура модернизации.

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