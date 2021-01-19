Instagram Александра Невского выиграл президентский грант

Калининградский проект по созданию страницы в Instagram полководца Александра Невского получил грант президента РФ в размере 495 710 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт Фонда президентских грантов. Общая стоимость проекта оценивается в 891 710 рублей, 396 тысяч из них вложат разработчики. Реализовать его должны с 1 февраля по 1 июля 2021 года. Получателем гранта значится автономная некоммерческая организация «Группа разработки анимационных и мультимедийных материалов и арт-проектов» (АНО «ГРАММА»).

Планируемый минимальный охват блога — 5 000 пользователей, целевая аудитория (ЦА) — школьники 13-18 лет и студенты. Выделенные средства пойдут, в частности, на продвижение блога при помощи интернет-рекламы. Запуск проекта приурочен к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Его итогами должны стать формирование представления об истории России как о важной и «модной» сфере интересов современного человека, а также повышение престижа российского государства в глазах представителей ЦА.

Экс-глава Калининграда Александр Ярошук прокомментировал идею создания аккаунта Александра Невского в Instagram. По его словам, это интересная идея и она поможет лучше изучить историю нашей родины:

«Думаю и уверен, что этот аккаунт будет популярен. Сам бы подписался. Если посмотреть соцсети, телевидение наше, почитать газеты — мы очень мало молодежь, да и вообще людей, просвещаем на хороших примерах, которых у нас, в истории нашей России, было огромное количество».

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Он также добавил, что у этой исторической личности есть чему поучиться нынешнему поколению.

«Было очень интересно наблюдать за комментариями к новостям в СМИ — наша идея вызвала среди читателей бурную реакцию и это прекрасно, что их мнения не были однозначными, — пишет само АНО «ГРАММА» на официальном сайте. — Это вдохновляет и даёт надежду, что проект вызовет дискуссию и не оставит равнодушными не только школьников и студентов, но и более широкий круг читателей»

«Из заголовка многие сделали вывод, что сам Александра Невский якобы будет вести дневник в Инстаграм. Команда действительно рассматривала такую концепцию, но отбросила её ещё в самом начале. Безусловно, великий князь станет одним из главных героев повествования, но кто станет его «сммщиками и таргетолагами», как и остальные детали проекта, мы пока оставляем в секрете», — отмечают авторы проекта.

Напомним, перед Новым годом депутаты Госдумы разработали и приняли в ускоренном режиме законопроект о санкциях в отношении зарубежных соцсетей, допускающих «цензуру российских СМИ». В своей риторике они грозились если не заблокировать, то замедлить работу интернет-площадок, в числе которых был и Instagram. Facebook, владеющий данной соцсетью, не раз вызывал гнев Роскомнадзора за то, что приостанавливал действие аккаунтов ряда одиозных политических лидеров России, а также некоторых СМИ (чаще всего — не «центральных»), в работе которых модераторы площадки находили какие-то нарушения.

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