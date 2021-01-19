Минцифры оснастит врачей и учителей планшетами на ОС «Аврора»

Минцифры разработало предложения по собственной цифровизации: на модернизацию сервисов госуслуг и т.п. из бюджета предлагается выделить более 118 млрд руб. Из них 19,4 млрд руб. предложено направить на закупку для врачей и учителей 700 тыс. планшетов на российской операционной системе (ОС) «Аврора», а также разработку приложений для нее. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на план цифровой трансформации министерства, опубликованного в середине января текущего года на сайте федеральной государственной информационной системы координации информатизации.

Минцифры предложило закупить 700 тысяч планшетов на российской ОС «Аврора» для врачей и учителей. На неё уже пытались перевести чиновников, но проект остановили, когда спецслужбы усомнились в безопасности системыhttps://t.co/cD0JYcLfmz — TJ (@tjournal) January 19, 2021

Предполагается, в частности, что 78,6 млрд руб. пойдет на доработку сервисов госуслуг, 37 млрд руб.— на «обеспечение надежности функционирования» этой системы, а 2 млрд руб. потратят на «снижение издержек государственного управления».

Фактическими получателями этих денег могут стать российские IT-компании «Аквариус» и «Байтэрг», так как пока только они производят российские планшеты на «Авроре», отмечает источник в правительстве. Средства также направят на разработку и производство новых чипсетов для устройств с поддержкой 5G, об этом уже велись переговоры с тайваньским производит телем MediaTek, который оценил разработку чипсетов в $3 млн. Еще около 600 млн руб. потребуется на создание софта под них.

В «Ростелекоме» отказались комментировать информацию о возможной закупке чипсетов, сказав лишь, что планируется масштабирование проекта с ростом количества устройств на ОС «Аврора», которые будут поставлять в правоохранительные органы, медицинские и образовательные организации.

Источник «Ъ» в Правительстве рассказал, что госорганы не хотят закупать устройства на «Авроре» самостоятельно «без директив сверху». Он утверждает, что проблема не в ОС, а в «полупустом магазине приложений», который необходимо дополнять.

Кабмин планировал перевести чиновников на «Аврору» с 2019 года, однако проект остановили. По неофициальным данным, правоохранительные органы усомнились в её безопасности из-за того, что изначально производством занималась финская компания Jolla Oy.

Источник издания в апреле 2020 года утверждал, что развитие ОС невозможно без госзаказа и поддержки. К тому моменту Ростелеком потратил на «Аврору» около 7 миллиардов рублей.

О том, что планшеты на «Авроре» получат учителя, стало известно в сентябре прошлого года, но перед этим планируется использовать их во время всероссийской переписи населения в апреле уже 2021 года.

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