Колпинский суд запретил четыре аниме

В декабре 2020 года в Петербурге прокуратура подала иск в Колпинский районный суд с требованием запретить несколько аниме, а также песню рэпера Моргенштерна «Я съел деда». Сегодня состоялось заседание суда с участием зампрокурора Колпинского района Дмитрия Атаманенко и двух экспертов — Олега Эрлиха и Василия Белова. Рассматривал иски судья Колпинского районного суда Дмитрий Никулин.

Заседание транслировалось в интернете и в каком-то смысле тоже представляло собой своеобразное шоу с просмотром отдельных фрагментов мультфильмов, но наиболее интересным было послушать описание происходящего на экране канцелярским языком. Правда, в скором времени видео с заседания настиг неумолимый копирайт:

Картинка из суда выглядела примерно так:

К счастью, заседание в текстовом варианте транслировала «Медиазона». Главред издания назвал это «одним из самых безумных судебных онлайнов».

Практически по всем мультфильмам прокурор и приглашённые специалисты озвучивали одинаковые тезисы, что сюжеты рассматриваемых аниме формируют у подрастающего поколения нездоровый интерес к смерти, нетрадиционные и ранние половые отношения, воспитывают культ насилия, инцест и педофилию.

Просматриваемые отрывки действительно представляли собой достаточно жёсткие сюжеты, присущие для японской культуры. Прокурор и судья несколько раз подчеркнули, что доступ к видеоматериалам не имеет возрастных ограничений, хотя в описании каждого фильмы и было рекомендовано не смотреть данный контент лицам до определённого возраста.

Видеоматериал суд смотрел в основном на сайте Yammi Anime, и поскольку, по словам судьи, «домен зарегистрирован в Украине», ответчика установить на удалось.

В целом заседание происходило так:

Судья прерывает специалиста, чтобы посмотреть «интересный фрагмент»: в нем торс девочки отрывается от пояса и падает на пол, мальчик, увидев это плачет, а затем за ним появляется мужчина, у которого отрывает голову https://t.co/4haQpiwB4u — Медиазона (@mediazzzona) January 20, 2021

Из озвученных Эрлихом и Беловым тезисов наиболее интересными были:

«Размытие половых ориентаций»;

«Образцы отклоняющегося поведения [для молодёжи]»;

«Педофилы родом из вот этих фильмов»;

«У подростков снижена критика и такие образы побуждают к действиям, в частности — к людоедству»;

«Такого человека легко вырастить садистом. У нас очень много скрытой психопатологии»;

«Вот была такая культура — эмо. Подростки берут других подростков и реализуют такое поведение».

Белов вспомнил и случай с историком Олегом Соколовым, правда, без упоминания имени:

«Даже доцент расчленил, где тормоза максимально сильны. А ребенок — это не доцент, он увидел, что это хорошо. У него пробуждают интерес к этой тематике, зло и жестокость культивируются. Я уверен, что родители столкнутся с непропорционально жестким отношением детей к близким».

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В какой-то момент судья сам решил проявить инициативу, обнаружив ещё один «интересный фрагмент», который предложил посмотреть: в нем торс девочки отрывается от пояса и падает на пол; мальчик, увидев это, плачет; затем за ним появляется мужчина, у которого отрывает голову.

Судья удивился, почему раньше МВД и прокуратура ничего не предприняли по запрету этого аниме. Негодуя, что в аниме появляется голая женщина, «всех убивает», в другом фрагменте «головы отрезают», он предложил выяснить, кто распространяет эти аниме на территории России.

В некоторые моменты просмотра видео судом возникали курьёзные моменты, когда после наиболее жёстких эпизодов включалась реклама кисломолочных продуктов с предложением поправить здоровье.

В целом было запрещено четыре мультфильма: «Тетрадь смерти», «Инуяшики», «Эльфийская песнь» и «Токийский гуль».

Суд успел просмотреть также «Аки и Сора» и готов был приступить к песне Моргенштерна, но не нашёл текста. В итоге он решил привлечь к рассмотрению этого иска в качестве заинтересованных лиц Минкульт и МВД и перенести заседание по этому иску на 17 февраля.

Судя по всему, на этом сегодня всё. Петербургский судья успел запретить ссылки с «Эльфийской песней», «Токийским гулем», «Тетрадью смерти» и «Инуяшики». На очереди Моргенштерн, «Наруто» и остальные https://t.co/j5rUsWiGOd — Медиазона (@mediazzzona) January 20, 2021

По «Аки и Сора» судом решение оглашено не было. Видимо, также будет инициировано расследование о распространении данных видео на территории России — вынесут частные определения в адрес соответствующих госорганов и вышлют копии решений суда.

В беседе с «Медиазоной» ведущий юрист «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян пояснил, что сегодня сложившаяся судебная практика обязывает судей указывать в резолютивный части решений не домен сайта с запрещаемой информацией, а конкретную ссылку (URL). Судья Никулин, оглашая свое решение, действительно назвал полные адреса страниц с сериалами «Инуяшики» и «Тетрадь смерти».

«После этого материал поступает в Роскомнадзор, тот уведомляет владельца сайта, что такой-то URL нужно удалить — и если не удаляет… Понятное дело, что все работают на https, постранично блокировать РКН не может, поэтому провайдеры начинают блокировать весь домен. Далее, если этот ролик начинает тиражироваться, то, конечно, это требует нового решения суда — если только это не зеркало самого сайта», — описывает он последовательность действий при блокировке материала.

При этом, отмечает юрист, обычно Роскомнадзор руководствуется постановлением правительства 1101 о едином реестре запрещенной к распространению информации. Пункт 11 этого постановления позволяет вносить в реестр сайты с той же информацией, «которая на основании решения уполномоченных органов уже была признана запрещенной».

«Этот пункт дает широкие полномочия блокировать информацию, если она распространяется на других ресурсах, но они всегда творчески к этому подходят. Если это обычное решение суда, они не сильно морочатся и исполняют, что как в резолютивке написано, постранично, а когда это требование Генпрокуратуры или ФСБ, начинается серьезная работа», — говорит Дарбинян.

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