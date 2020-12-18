Суд в Санкт-Петербурге разберётся с аниме

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает о том, что Колпинским районным судом приняты к производству дела, связанные с «пагубным влиянием японского аниме на умы детей в РФ». Судя по тональности сообщения, администрация судейского Telegram-канала и сама относится к данному делу с иронией.

Судом были зарегистрированы пять административных исков, включающих сорок девять ссылок, с просьбой признать информацию запрещённой к распространению на территории России.

«Под угрозой анимационный фильм «Межвидовые рецензенты» — фильм посвящен аналогу «Красного квартала» в Амстердаме, где работают представители человеческой, эльфийской и оркской рас», — пишет Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В списке на запрет также «Токийский Террор» о том, как после взрывов в столице Японии двое подростков начинают терроризировать нацию, выкладывая в интернет угрожающие видео, которые предрекают городу погружение во тьму.

«Мультфильмы и мультсериалы по мотивам японской книги манги, — также говорится в сообщении, — ниндзя-подросток, мечтающий достичь всеобщего признания; жуки, обитающие в телах представителей клана Абурамэ, которые способны пожирать противника, служить щитом, создавать клонов. В каждой серии — жестокость, убийства, насилие. «Тетрадь смерти» — о том, как богу смерти стало скучно. Аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений, также в списке. Мультсериал «Эльфийская песнь» с расчленением. Аниме о девушках-роботах, которые включаются интересным образом. А также аниме о мужском цинизме: инструктор школы обучения по профессии секретарь-машинистка называет девушек «автозаписывающими куклами», сообщая, что «спрос на услуги кукол высок»».

«Наруто» тоже хотят запретить. Посягнули на святое https://t.co/uL87Y613Hz — Медиазона (@mediazzzona) December 18, 2020

Аниме становятся объектом пристального внимания властей достаточно часто. «РосКомСвобода» сообщала о том, как под блокировку с начала текущего года попали уже несколько кпупных сайтов с подобными мультфильмами, сериалами, либо связанными с этой культурой фанатскими порталами. Одним из недавних случаев стало ограничение доступа к аниме ID:Invaded, в котором тульские прокуроры обнаружили «сцены насилия, жестокости, обращения с оружием, побуждающая к совершению суицидов».

Кроме того, суд проверит песню «Я съел деда», которую исполняет Morgenshtern. «»Я съел деда» суду, вероятно, тоже придется прослушать, так как специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия», – рассказали в объединенной пресс-службе.

И песню Моргенштерна https://t.co/MqwK5zqFrS — МБХ медиа (@MBKhMedia) December 18, 2020

Прокуратура подала иски о запрете песни Моргенштерна «Я съел деда» из-за посягательства на жизнь президента — Pavel Chikov (@pchikov) December 18, 2020

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