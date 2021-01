Проект Loon по раздаче интернета с воздушных шаров закрывается

Холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, принял решение о закрытии проекта по обеспечению высокоскоростного выхода в интернет с помощью сети стратосферных воздушных шаров. Об этом сообщил исполнительный директор занимавшейся проектом в составе холдинга компании Loon Алистер Уэстгарт в социальной сети Medium:

Project Loon впервые заявил о себе как побочный проект Google в 2013 году, когда компания надеялась приспособить дрейфующие в стратосфере воздушные шары для раздачи широкополосного интернета в сельских регионах. За прошедшие годы инженеры добились передачи сигнала на расстояние в 1000 км. Технологию тестировали над Новой Зеландией и Бразилией, прежде чем заключить контракт на коммерческое использование с властями Кении.

Несмотря на все эти успехи команды проекта, в финансовом отношении технология оказалась слишком дорогостоящей. Уэстгарт также упомянул, что идея подключения «последнего миллиарда пользователей» — самая сложная проблема из всех в индустрии связи, и что для этих труднодоступных сообществ услуги мобильного интернета оказываются попросту непомерно дорогими.

