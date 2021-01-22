Проект Loon по раздаче интернета с воздушных шаров закрывается

Холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, принял решение о закрытии проекта по обеспечению высокоскоростного выхода в интернет с помощью сети стратосферных воздушных шаров. Об этом сообщил исполнительный директор занимавшейся проектом в составе холдинга компании Loon Алистер Уэстгарт в социальной сети Medium:

«Хотя мы нашли немало партнеров, готовых работать с нами, нам не удалось добиться снижения стоимости до уровня, который позволил бы вести бизнес в длительной перспективе».

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Project Loon впервые заявил о себе как побочный проект Google в 2013 году, когда компания надеялась приспособить дрейфующие в стратосфере воздушные шары для раздачи широкополосного интернета в сельских регионах. За прошедшие годы инженеры добились передачи сигнала на расстояние в 1000 км. Технологию тестировали над Новой Зеландией и Бразилией, прежде чем заключить контракт на коммерческое использование с властями Кении.

Несмотря на все эти успехи команды проекта, в финансовом отношении технология оказалась слишком дорогостоящей. Уэстгарт также упомянул, что идея подключения «последнего миллиарда пользователей» — самая сложная проблема из всех в индустрии связи, и что для этих труднодоступных сообществ услуги мобильного интернета оказываются попросту непомерно дорогими.

Breaking: Alphabet is shutting down Loon, its internet balloon company https://t.co/l7YizkDfhV pic.twitter.com/xpt8VXiI2d — The Verge (@verge) January 22, 2021

В отдельном сообщении Астро Теллер, глава подразделения Х и председатель совета директоров Loon, заявил, что проект пожертвует $10 млн «на поддержку некоммерческих организаций и предприятий, занимающихся связью, интернетом, бизнесом и образованием в Кении».

«Печально, что несмотря на революционные технические достижения команды за последние девять лет, путь к коммерческой эффективности оказался намного более долгим и рискованным, чем мы надеялись», — заявил Теллер.

В прошлом году один из стратостатов компании установил рекорд по продолжительности полёта в 312 дней. Также создатели Loon перевели управление навигационной системой на искусственный интеллект.

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