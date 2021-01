Калининградский анархист выиграл в ЕСПЧ иск по делу об оправдании терроризма

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил компенсацию в размере 1700 евро анархисту из Калининграда Вячеславу Лукичеву, осужденному по делу об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на документ на сайте суда (CASE OF BOKHONOV AND OTHERS v. RUSSIA).

1700 евро за чрезмерно длительное содержание под стражей: постановление ЕСПЧ в пользу Вячеслава Лукичёва.https://t.co/0sE7b8VJed pic.twitter.com/D1mIFku5wU — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) January 21, 2021

Анархиста задержали в ноябре 2018 года на автобусной остановке вместе с подругами. После многочасовых допросов активист дал признательные показания. Адвокат объяснила, что Лукичев написал явку с повинной, чтобы его подруг отпустили. Через день после задержания анархиста арестовали.

В середине марта 2019 года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Калининграде признал Лукичева виновным по делу об оправдании терроризма в интернете и оштрафовал на 300 тысяч рублей. Анархиста освободили в зале суда.

Поводом для уголовного преследования стал пост, опубликованный в групповом чате телеграм-канала «Прометей» (группа посвящена анархизму и антифашизму), в котором, по версии следствия, Лукичев прикрепил предсмертную записку исполнителя теракта в Архангельске и назвал его «героем».

Суд признал нарушение Конвенции в п. 3 ст. 5 (нарушение права на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда) и п. 4 ст. 5 (нарушение права на безотлагательное рассмотрение судом правомерности заключения под стражу). В частности, ЕСПЧ отметил, что жалоба заявителя на продление содержания под стражей в Московский окружной военный суд рассматривалась 26 дней.

Жалоба, связанная с самим приговором по уголовному делу, была подана в ЕСПЧ позже и сейчас находится на рассмотрении.

Анархист Вячеслав Лукичев подал в ЕСПЧ жалобу из-за ареста по делу об оправдании терроризма https://t.co/GDhYBwlxVd — Медиазона (@mediazzzona) May 17, 2019

«Это был канал [«Прометей»] социальной направленности с анархистской повесткой, сейчас контроль над ним захватили спецслужбы. Это был ресурс анархистской организации «Народная самооборона», в которой я состою около 5–6 лет, – рассказывает Вячеслав Лукичев. – Конкретно данный пост я нашел в другом мессенджере, он мне показался своевременным. Эта была статья, в которой архангельский самоподрывник Михаил Жлобицкий характеризовался как сильная личность – потому что он пошел на самопожертвование из-за того, что структуры ФСБ неоднократно пытали людей, в том числе анархистов. При этом в статье очень подробно описывалось, почему анархисты не должны идти на подобные меры. Сама статья мне показалась антитеррористической, профилактической по сути. Я ее разместил без каких-либо своих комментариев».

