Миллионы уже установленных «умных» счётчиков могут оказаться вне закона

Популярный стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии, следует из письма МТС, «МегаФона», «Вымпелкома» и Tele2 замглавы Минцифры Олегу Иванову. Копия документа есть в распоряжении «Ъ».

Вне закона из-за недопущенного к учету электроэнергии стандарта передачи данных с помощью интернета вещей могут оказаться более миллиона уже используемых «умных» счетчиковhttps://t.co/5okGmnYHHG — ForbesRussia (@ForbesRussia) January 25, 2021

Такие счетчики пользуются зарубежным стандартом и являются частью системы «умный дом». В них применяется технология, благодаря которой устройства потребляют меньше энергии, но и объем передачи данных у таких счетчиков низкий.

Список протоколов связи для счетчиков Минцифры утвердило в конце декабря 2020 года. С того момента допустимым стал только российский NB-Fi стандарт передачи данных интернета вещей. Пока в министерстве обещают сделать перечень необязательным к исполнению.

Стандарт NB-IoT используется для подключения к сети приборов, оснащенных традиционной или встроенной виртуальной сим-картой (eSIM) . Такая сеть очень удобна для приборов, передающих небольшие объемы информации с определенной периодичностью, в том числе для счетчиков электроэнергии. Бытовые приборы обычно подключают к сети по Wi-Fi. Операторы считают стандарт NB-Fi менее безопасным, поскольку он работает в нелицензируемых частотах. Сами они предоставляют услуги на базе стандарта NB-IoT.

Так, у «Вымпелкома» есть сети на NB-IoT в Центральном и Уральском федеральных округах. В компании подсчитали, что из-за действий Минцифры вне закона только в Центральной России могут оказаться около 1 млн приборов учета электричества, а их замена приведет к росту цен на электроэнергию.

В «Ростелекоме» подтвердили, что ограничения, предложенные Минцифры, потребуют пересмотра ряда проектов. В МТС рассказали о запуске сети интернета вещей на NB-IoT более чем в 70 регионах. «Мегафон» реализовал на этом стандарте уже два проекта на федеральном уровне. В Tele2 сообщили, что также имеют несколько проектов с NB-IoT для заказчиков из ЖКХ.

Операторы отмечают, что ситуация с перечнем ограничивает конкуренцию на рынке. В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы согласились, что вопрос требует изучения, ФАС готова «принять участие в его рассмотрении». По мнению директора Ассоциации интернета вещей Андрея Колесникова, главное, чтобы доступ на рынок имели производители отечественного оборудования независимо от стандарта, тогда нарушений в сфере конкуренции не будет.

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