«Яндекс» удалил из поисковика порядка 12 млн пиратских ссылок

Роскомнадзор заявил о продлении антипиратскгого Меморандума до 1 августа 2021 года. Напомним, документ был подписан в ноябре 2018 года, и его действие должно было закончиться в сентябре 2019 года, но после этого он всякий раз продлевался, поскольку правообладатели всё никак не успевали разработать новый антипиратский законопроект. Текущее продление подходило к концу уже 31 января.

Согласно Меморандуму, создан реестр ссылок на пиратский контент, который ведет Медиа-Коммуникационный союз (МКС). Поисковики обязаны сверяться с реестром каждые пять минут и удалять появившиеся в нем ссылки в течение шести часов. Держатель реестра проверяет правомочность присланных правообладателями ссылок.

Как заявляет РКН, за время действия документа из поисковой выдачи «Яндекса» было удалено около 11,7 млн ссылок на пиратский контент. «Это свидетельствует о том, что документ стал действенным инструментом защиты авторских прав в Российской Федерации», — утверждает надзорное ведомство.

В данный момент нужный законопроект «в развитие Меморандума» уже разработан на площадке МКС, и представители отрасли занимаются его обсуждением. «С принятием законопроекта отработанные за время действия Меморандума механизмы борьбы с пиратским контентом распространятся и на компании, не подписавшие этот документ», — пишет Роскомнадзор.

В числе участников Меморандума есть «Первый канал», «ВГТРК», «СТС Медиа», «Газпром-Медиа Холдинг», «Национальная Медиа Группа», Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация «Интернет-видео», «Яндекс», «Mail.ru Group», «Rambler Group», «ГПМ Партнер», «Руформ», «Кинопоиск» и Ассоциация анимационного кино.

При этом, для борьбы с запрещёнными ссылками, в том числе и на пиратские сайты, уже принят закон о наказаниях для поисковиков и VPN. Он вступил силу в сентябре 2018 года, но пока претензии по нему получал лишь Google.

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