Роскомнадзор: СМИ-иноагенты оштрафованы на 1,1 млн рублей

Мировой суд вынес решения по первым протоколам об административных правонарушениях, составленным Роскомнадзором в отношении СМИ-иноагентов по ст.19.34.1 КоАП Российской Федерации. Об этом сообщает Роскомнадзор на своём официальном сайте:

«За отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов «Крым.Реалии» и «Фактограф», оштрафован их владелец ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (два протокола по 500 тыс. рублей), а также гендиректор организации (два протокола по 50 тыс. рублей). Общая сумма штрафа составила 1,1 млн рублей».

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СМИ-иноагенты оштрафованы на 1,1 млн рублей — Роскомнадзор — RT на русском (@RT_russian) January 27, 2021

По закону «О СМИ» (ст. 25.1) материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой, напоминает надзорное ведомство.

«Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств. Порядок размещения маркировки и ее содержание утвержден Приказом Роскомнадзора (№124 от 23.09.2020)», — сообщает РКН.

Сейчас в реестре иностранных агентов находится 12 СМИ (многие из них — проекты «Радио Свобода») и пять физлиц (среди которых журналистка издания Людмила Савицкая). Внесение последних стало возможным по подписанному в конце декабря президентом Владимиром Путиным закону, согласно которому физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные политические некоммерческие организации с иностранным финансированием приравниваются к иностранным агентам.

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