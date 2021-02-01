Вступил в силу закон о самоцензуре соцсетей

1 февраля 2021 года вступил в силу федеральный закон №530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»», которым вводится определение «социальных сетей» — это интернет-ресурсы с посещаемостью свыше 500 тысяч пользователей в сутки, которые находятся на территории РФ.

Признанные соцсетями ресурсы будут вноситься в специальный реестр Роскомнадзора, и на них ляжет обязанность самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к незаконному контенту, как то:

материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

информация, склоняющая детей к совершению опасных незаконных действий;

данные о способах изготовления и использования наркотиков;

информация о способах совершения самоубийства и призывах к нему;

реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;

информация, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти;

призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Вступил в силу закон, требующий соцсети следить за "экстремистскими публикациями" и матом https://t.co/LBLuF61zih pic.twitter.com/XgVi8PQAqi — KasparovRu (@KasparovRu) February 1, 2021

Теперь соцсети обязаны сами под угрозой штрафа выявлять и удалять незаконный контент — в том числе нецензурную брань и призывы к участию в несогласованных акцияхhttps://t.co/R6jgIjbc3Q — The Bell (@ru_thebell) February 1, 2021

Руководитель IP/IT-практики юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк утверждает, что законопроект направлен и на обязательную блокировку контента оппозиционных политиков:

«Это и информация, выражающая неуважение к органам государственной власти, и призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных публичных мероприятиях. К тому же владелец социальной сети обязан не допускать использование ресурса для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Ключевым словосочетанием здесь является “иную специально охраняемую законом тайну”. Поскольку Госдума в третьем чтении приняла закон, что некоторая информация о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета, ФСБ и отдельных категориях военных считается засекреченной, то теперь владельцам социальных сетей придется блокировать и наверняка срочно удалять и эти данные тоже, включая коррупционные расследования».

.

С вступлением в силу данного закона заметно оживились давние лоббисты введения откровенной цензуры в Рунете, которые охотно дают свои комментарии относительно его основных положений.

«Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор», — рассказал ТАСС директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По его словам, на время оценки спорный контент придется заблокировать, а надзорное ведомство примет решение о снятии или сохранении ограничений. Пользователи, не согласные с вынесенным соцсетью решением, смогут обратиться в Роскомнадзор и оспорить блокировку.

Роскомнадзор, в свою очередь, должен узнать данные владельца соцсети у хостера, а потом отправить владельцу соцсети уведомление о включении его сайта в реестр социальных сетей. В течение двух месяцев после этого соцсети должны включить в собственные правила работы нормы этого закона.

По словам директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, организация добивалась появления этого закона в России два года. «Закон вводит механизм самоцензуры соцсетей, теперь они обязаны заниматься пресечением распространения запрещенной на территории России информации. Мы полагаем, что это позволит защитить пользователей соцсетей, особенно детей, от огромного количества деструктивной информации», — сказала Мизулина ТАСС.

Лига уже составила свой список соцсетей, которые видит в реестре в первую очередь: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, WhatsApp. «Мы призываем Роскомнадзор не медлить с созданием реестра, чем быстрее он будет создан, тем быстрее заработает сам закон и быстрее соцсети в России будут очищаться он запрещенной информации», — отметила Мизулина.

Стоит заметить, что в большинство требований вступившего в силу закона полностью дублируют уже существующие правила социальных сетей, которые сами блокируют и детское порно, и наркотический контент, и призывы к насилию, и нецензурную лексику, а также грубость по отношению к собеседнику. При этом размещающие подобные посты пользователи получают предупреждения администрации интернет-площадки, либо отправляются в бан, если нарушения продолжатся.

Сами же представители провластных организаций намекают на то, что этот закон был принят из-за роста протестной активности среди россиян, и рассматриваться он будет как некий рычаг давления на иностранные соцсети, которые не всегда считают критические посты пользователей о сложившейся в стране ситуации противозаконными.

К примеру, по словам всё того же Зыкова:

«События в соцсетях перед митингом 23 января показали, что подобного рода закон нужен. Однако в текущей версии очень много непонятных моментов. Из-за этого многие нормы выглядят неисполнимыми. Жаль, что перед его принятием текст не обсуждали с общественными организациями и соцсетями. А за это время жертвами таких схем становились порядочные граждане. Также рекламировались интернет-казино, а перед несанкционированными митингами 23 января в YouTube рекламировался в преролле ролик с Навальным, в котором он призывал людей выходить на улицы».

.

При этом он тут же выражает сомнения, что иностранные площадки будут исполнять этот закон. «Основой груз по исполнению этих норм ляжет на российские площадки, а иностранные будут делать вид что они хорошие. Такой подход играет на руку именно им, а должно быть наоборот, и все принимаемые законы должны помогать российским площадкам в конкретной борьбе с иностранными, особенно на фоне скандалов с блокировкой бывшего президента США Дональда Трампа именно в американских соцсетях», — сокрушается «главный пользователь всея соцсети и мессенджеры Руси».

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что законопроект, обязывающий социальные сети выявлять и блокировать незаконный контент, не предусматривает санкций. Авторы документа надеются на добровольное исполнение его требований соцсетями.

При этом депутат в беседе с ТАСС напомнил, что ответственность за неудаление наступает при неисполнении требований Роскомнадзора. «Мониторинг и очищение соцсетей владельцы должны будут вести сами», — сказал он.

.

.

.