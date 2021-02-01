Популярным сайтам предпишут размещать социальную рекламу

Популярные сайты обяжут размещать социальную рекламу, пишет «Ъ», который ознакомился с проектом поправок к закону «О рекламе». Согласно предлагаемым изменения, до 5% от рекламного времени или площадей интернет-площадки станут должны отдавать под социальную рекламу. Требование коснется только сайтов, чья посещаемость в сутки превышает 100 тыс. пользователей, то есть «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler Group и Google.

Поправки к закону «О рекламе», которые включают квоту на размещение социальной рекламы в интернете, примут уже весной. В первую очередь изменения коснуться «Яндекса», https://t.co/MXCvdnvvcW Group, Rambler Group и Googlehttps://t.co/eYnJynb4gl — Sostav.ru (@sostav_news) February 1, 2021

Оператора социальной рекламы в интернете выберет Минцифры, им может стать Институт развития интернета. Оператор будет единым окном для организаций, желающих опубликовать рекламу. Отбор конкретных рекламных сообщений планируется проводить через конкурс. В случае неисполнения требований владельцы рекламных сетей (например, «Яндекс» или Mail.ru Group) и распространители рекламы «могут подвергаться ограничению деятельности».

Предполагается, что площадки будут предоставлять определённый инструментарий, например доступ к рекламным кабинетам. Введение квоты обусловлено ростом за время пандемии числа социально значимых проектов в интернете, считают в Rambler Group. Законодательство и сейчас предусматривает квоты для соцрекламы, например на ТВ, но их долго не адаптировали под интернет, говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Он называет идею правильной, но на практике, по его словам, получится ещё одно направление трат денег налогоплательщиков, в то время как сами интернет-площадки могут потерять часть доходов от коммерческой рекламы.

Участники рынка в целом относятся к инициативе положительно, хоть и не до конца понимают, как она будет работать. Напомним, в сентябре прошлого года Институт развития интернета (ИРИ), Общественная палата РФ, «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group подписали меморандум о помощи всем некоммерческим организациям России в продвижении общественно полезных инициатив в интернете. Кроме того, документ призван упростить компаниям проверку проектов на предмет мошенничества.

Нынешний законопроект направлен в Общественную палату, Совет федерации, профильные ведомства и Федеральную антимонопольную службу. В Госдуму авторы планируют внести свой документ весной.

.

.

.