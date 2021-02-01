Питерские суды продолжают бороться с японскими мультиками

Районные суды Санкт-Петербурга вынесли определения о применении мер предварительной защиты по административным искам прокуроров о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Судами ограничен доступ до рассмотрения дел по существу и вступления решения судов в законную силу к следующей информации:

Будет заблокировано аниме «Князь Тьмы и Герой». В силу особенностей интерфейса сайта Yummy Anime, там нет отдельной страницы у каждого эпизода, поэтому под запрет попала вся страница с мультфильмом. Сюжет произведения разворачивается в придуманном Средневековье, где между демонами и людьми идёт война. Посланный убить Королеву демонов Герой неожиданно для себя вступает с ней в диалог, где выясняется, что она имеет план установления мира между двумя расами. Возможно, прокуроров, которые инициировали блокировку, смутило описание мультфильма, а также внешний вид Королевы — в сообщении пресс-службы судов это не уточняется. Возрастное ограничение — от 13 лет.

Также полностью отправится в бан аниме «Князь тьмы с задней парты», в котором, как указано в описании, содержится «частичная нагота». В мультфильме также рассказывается об альтернативном мире, где слились высокие технологии и магия. В академию для волшебников поступает честный юноша, в котором оракул узнаёт будущего Владыку Демонов. Герои мультфильма разбираются со своими проблемами, причём для решений «рамок почти не существует», а главный персонаж, поскольку является «плохим парнем», постоянно притягивает к себе внимание девушек. Причины блокировки тоже не указываются.

В аниме «Клинок Маню», рассказывающем об эпохе сёгунов, тоже присутствует «частичная нагота», а в сюжете рассказывается, что в Японии XVII века бытовал закон «У кого больше грудь, тот и прав», и вокруг борьбы «за формы тела» и власть разворачивается основное повествование.

«Натюрморт в серых тонах» также содержит частичную наготу и повествует о закрытой школе Михама, в которой обучаются дети, не способные жить во внешнем мире. «Всё идёт тихо-мирно, до тех пор, пока в девчачьем коллективе не появляется первый юноша», — говорится в описании, и дальнейшее повествование, видимо, смутило прокуроров, повергнув в лёгкую пунцовость и судей.

В «Загадке Дьявола» присутствует насилие и нецензурная лексика. Аниме не рекомендуется лицам моложе 17 лет. Главная героиня Токаку Адзума попадает в школу наёмных убийц, и весь класс получает задание убить одну цель — некую Хару Итиносэ, но Токаку спасает её, узнав о печальном прошлом, и даже становится защитницей своей бывшей «цели».

«Класс убийц», не рекомендованный детям до 13 лет, повествует об учениках класса 3-Е, чья задача — убить учителя до выпускного. Скорее всего, именно это заставило прокуроров обратить на мультфильм внимание и заблокировать «от греха подальше», т.е. — до рассмотрения по существу.

Размещённая на сайте JutSu отдельная ссылка этого же аниме, где выложена первая серия, удостоилась персонального бана.

На этом же сайте заблокирована ссылка с тремя сезонами «Токийского гуля». Ранее к аниме-сериалу был ограничен доступ на решением Колпинского суда на Yammy Anime.

На AnimeGo заблокирован аниме-сериал «Межвидовые рецензенты», рассказывающий о вымышленном мире, населённом населённом различными расами разумных существ, в котором существует процветающий рынок интимных услуг, и двух профессиональных критиках, оценивающих качество определённых профессий. Возрастное ограничение — 17 лет.

На AnimePik заблокирована отдельная ссылка на одну из серий того же сериала. Ссылка со всеми сезонами на сайте Anime-Bit также была отправлена в бан.

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Кроме этого, суды решили ограничить доступ к четырём отдельным ссылкам паблика «Каламбур | Журнал», посвящённому разным молодёжным темам, но аниме там идёт в качестве главной. В немилость попали обычные картинки, причём одна из них уже удалена.

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Напомним, суд, где будут рассматриваться «Аки и Сора», а также песня Моргенштерна «Я съел деда», состоится 17 февраля текущего года. К сожалению, видео предыдущего заседания заблокировал YouTube за «пиратку», но с ним ещё можно ознакомиться на сайте суда.

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