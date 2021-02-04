Система распознавания лиц теперь ищет протестующих

Система распознавания лиц теперь направлена на поиск тех, кто выходил на митинги, пишет The Village. По информации издания, недавно несколько человек остановили на входе в метро в Москве. Так, 31 января, москвичка Ольга и зашла в вагон поезда на станции метро «Бунинская аллея», но ей тут же пришлось выйти вместе с полицейскими. Они сказали, что система распознавания лиц указала на девушку как на человека, на которого составлена ориентировка. Система смогла узнать Ольгу, несмотря на наличие защитной маски. Сотрудники полиции проверили паспорт и отвели девушку в дежурную часть.

«Полицейские будто бы сами не очень понимали, что происходит. Они сказали, что я есть у них в базе, причем меня добавили туда дважды. Один раз 10 марта 2020 года, что странно, так как тогда никаких политических акций не происходило, второй раз — 30 января [вторая акция протеста прошла 31-го января — прим. ред.]. В базе я числюсь как активная участница митингов», — рассказывает Ольга.

Она подтверждает, что была 23 января на Пушкинской площади, но фотография, которую показали полицейские, была сделана не там. Это понятно по отсутствию маски, шарфа и шапки. В отделении девушка провела около восьми часов и дала объяснение, что в тот день искала на «Пушкинской» где поесть.

Другого человека — фотографа Георгия Мальца — задержали на «Тверской» (митинг 23 января он снимал по редакционному заданию) и предупредили, что он «стоит на учёте как политический». Георгия допросили в качестве свидетеля, продержали в отделении более трёх часов и отпустили без составления протокола.

«Искали явно меня, ибо целенаправленно подошли и общались со мной. Потом, судя по разговорам полицейских, меня нашла городская система наблюдения по камерам. Полицейские говорили, что проверят, не нахожусь ли я в уголовном розыске, и «все будет хорошо»», — написал фотограф у себя на странице в Facebook.

А к историку Камилю Галееву полицейские даже заявились домой. В их распоряжении оказались фото не только с «Тверской» 23 января, но ещё и из паспорта и соцсетей. Галеев ведет телеграм-канал об истории «Высокая порта», сотрудничал с «Новой газетой», и об этом в полиции тоже знали. Получается, система распознавания лиц не только узнает на улицах и в транспорте конкретного человека, но и сопоставляет его фото с информацией, собранной о нём в соцсетях, пишет издание. Сейчас историк задержан на десять суток.

По состоянию на сентябрь 2020 года в Москве было порядка 200 тыс. камер с системой распознавания лиц. Они установлены на улицах, станциях метро и в подъездах жилых домов. Технологию распознавания лиц разработала российская компания NtechLab.

В NtechLab рассказали The Bell, что компания всего лишь поставщик технологии распознавания лиц для московских властей. За данные о людях, которых ищет система, отвечает департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. В ДИТ же заявили, что это относится к компетенции правоохранительных органов.

«Нам говорят, что «Безопасный город» помогает вычислять преступников — от карманников до террористов. На деле же мы видим, что её используют для того, чтобы не дать людям собираться мирно и без оружия, как это гарантирует 31 статья Конституции, и чтобы не дать им высказать свою позицию, как это гарантирует 29 статья Конституции. Выходит, что это какая-то антиконституционная система», — заявил депутат Московской городской Думы, руководитель фракции «Яблоко» Максим Круглов.

Политик пообещал поднять этот вопрос в Мосгордуме. «Я не хочу, чтобы мой родной город превращали в цифровой концлагерь» , — сказал он.

Напоминаем, «РосКомСвобода» выступает за введение пятилетнего моратория на использование систем распознавания лиц, в числе причин приостановки использования данной технологии указывает в том числе и вероятность ошибки, которая может стоить гражданам не только денег и времени, но и свободы.

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