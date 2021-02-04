Сенаторы предлагают ужесточить наказания для соцсетей за призывы к несогласованным акциям

Комиссия Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ предложила предусмотреть в законодательстве возможность навсегда заблокировать соцсети, которые используются для призывов участвовать в несанкционированных протестных акциях. Источниками распространения подобных призывов комиссия считает такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok.

Под вечную блокировку по версии комиссии Совфеда могут попасть Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok.https://t.co/zJ1RTiqjD9 — The Bell (@ru_thebell) February 4, 2021

Сенаторы предложили блокировать соцсети за анонсы несогласованных акций https://t.co/Czr7ONwDYz — РАПСИ (@rapsinews) February 4, 2021

В заявлении комиссии, которое представил журналистам её председатель Алексей Пушков, говорится:

«Временная комиссия считает необходимым усовершенствовать российское законодательство с целью предотвращения использования социальных сетей для мобилизации граждан на противоправные действия. Временная комиссия считает также необходимым ввести систему наказаний за указанные выше нарушения: от штрафов в Кодекс об административных правонарушениях до временной или постоянной блокировки интернет-платформ как таковых».

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«Такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, — утверждается в документе, — стали источником распространения среди граждан РФ призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других граждан, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений».

Реакция пользователей соцсетей на заявление сенаторов в основном скептическая. В частности, властям припоминают «блокировку» мессенджера Telegram:

О, ещё одна попытка заблокировать телеграм? Опять 10 миллиардов рублей освоить захотелось? — НЕКИТ✌️ (@gdmSPGu1UeAahyh) February 4, 2021

Телеграм блокировали, блокировали, да не выблокировали — Аrlecchino (@arllecchino) February 4, 2021

ВК не упоминается. Странно, да? — Женёк ☭ С вами вовсе незнакомый встречный паренёк. (@qqjZHeSuuRXdp85) February 4, 2021

«В Совете Федерации решили, что блокировок недостаточно и предложили блокировать социальные сети целиком, если там будут появляться призывы к митингам. Вероятно, так Совфед хочет увеличить количество людей на митингах», — иронизирует Telegram-канал «Нецифровая экономика».

На акциях протеста в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России задержано более 10 тыс. человек. Возбуждено не менее 40 уголовных дел. Ранее Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных массовых мероприятиях.

Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» оградить подростков от участия в акциях протеста, соцсети начали постепенно удалять контент. При этом представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор, «чтобы разъяснить ответственность за неудаление призывов к участию в несанкционированных протестных акциях». В ведомстве предупредили о штрафах от 800 тысяч рублей до четырех миллионов рублей, которые предусмотрены в КоАП за невыполнение этого требования.

Для донесения до пользователей Рунета информации об акциях протеста использовалась даже социальная сеть для знакомств Tinder. Бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов накануне последней акции, которая намечалась на 31 января, получил предупреждение прокуратуры за такие онлайн-призывы.

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