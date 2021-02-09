10 суток ареста на основании данных из системы распознавания лиц

То, о чём ранее предупреждали эксперты, свершилось — системы распознавания лиц, которые власти усиленно разворачивают в городах России и особенно в Москве, стали напрямую использоваться для тотальной, массовой слежки за россиянами с целью контроля их общественной и политической деятельности. При этом гарантированная Конституцией РФ презумпция невиновности не работает и человек, оказавшийся случайно ли, намеренно ли в месте проведения массовых несогласованных акций, попавший в объективы камер наблюдения, уже априори считается силовиками виновным в совершении инкриминируемых ему деяний.

По сведениям телеканала «Дождь», полиция начала приходить домой к участникам акции протеста в поддержку Алексея Навального — это те протестующие или случайные прохожие, которые не были задержаны полицией. Как рассказал один из собеседников телеканала, пожелавший остаться анонимным, он был на Пушкинской площади 23 января и не был задержан, но 30 января — перед следующей акцией — к нему пришел участковый. По словам мужчины, полицейский сказал, что его вычислили по камерам. Участковый задал вопросы: ходил ли он на митинг 23 января и что он там делал. В итоге полицейский заполнил документ о том, что мужчина не привлекался к административной ответственности, и предупредил: «Теперь если задержат на акции, сразу посадят, а не штраф».

Участковый также рассказал ему, что полицейские обходят всех, кого на митингах распознали камеры видеонаблюдения, и посоветовал носить маску. Опрос связан с уголовным делом, возбужденным СК, — каким именно, сотрудник полиции не уточнил.

В репортаже Дождя из спецприемника в Сахарово одна из девушек, стоявших в очереди с передачей, рассказала, что ее знакомый принимал участие в акции 23 января. При этом его задержали через неделю у подъезда дома. Она предположила, что его вычислили по камерам.

До этого полицейские перед митингами обходили только тех, кого уже задерживали ранее — им вручали предостережения о недопустимости участия в несогласованных акциях.

И вот на днях «Апология протеста» выложила копию документа на имя замначальника ГУ МВД РФ по Москве И.В.Зиновьеву от начальника Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД РФ по Москве С.А.Бардина о проведении «поисково-аналитических мероприятий», с помощью которых смогли вычислить «участника несогласованной акции протеста» — 25-летнего москвича:

‼️В Москве участника акции 23 января отследили по камерам и арестовали на 10 суток. Начальник Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по Москве провел «поисково-аналитические мероприятия», благодаря которым и выявили «участника несогласованной акции протеста». pic.twitter.com/W11vTW7rY0 — Апология протеста (@apologiaprotest) February 8, 2021

В документе присутствует фотография молодого человека, выделенного из небольшого скопления людей системой распознавания специальной маркировкой. По фото непонятно, что он делает в данный момент и является ли участником акции протеста, но полицейские уже успели дать этому правовую оценку как:

«…нарушение ч.6.1 ст.20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств, либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры)».

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По словам «Апологии протеста», москвич получил 10 суток ареста. Как видно из копии документа, правоохранителям были известны его абонентские номера, электронные почтовые ящики, а также место его работы. Можно предположить, что часть информации была предоставлена администрацией какой-то из социальных сетей, где молодой человек зарегистрирован.

Мы перепроверили и нашли его в Facebook и «ВКонтакте». Судя по всему, свой День Рождения молодой человек провёл совсем не дома. В «ВК»-группе коллеги по работе даже потеряли его, о чём написали на стене паблика. Кроме этого, в данной соцсети им было выложено большое количество личных фото, которые могли быть использованы для составления базы данных по нему.

Адвокат московской коллегии адвокатов «Миронов, Кудрявцев и партнёры», экс-следователь по особо важным делам Следственного комитета РФ Юрий Савенков говорит — сотрудники правоохранительных органов могут сказать, что вычислили протестующего с помощью камер наблюдения, однако на самом деле они могли получить информацию другими путями — например, через телефоны задержанных, в том числе без их согласия. Поэтому здесь необходимо, чтоб они предоставили скриншоты с камер.

В случае, если к вам домой пришли полицейские, адвокат рекомендует просить повестку о явке на допрос или беседу, и идти туда в сопровождении адвоката. Савенков добавляет, что для визита домой должны быть веские основания. Сама возможность идентификации по камерам не дает полицейским такого права. Визит полицейских домой или вызов в отделение для дачи объяснений проводится в рамках определенной процедуры — например, в рамках уголовного дела или проведения проверки. Если оснований нет, можно не открывать дверь, в том числе сославшись на рекомендацию своего адвоката.

Относительно законности использования полученных с камер данных мнения экспертов разнятся.

Как отметил CEO в GMT Legal Андрей Тугарин, обработка персональных данных может осуществляться без согласия гражданина на основании запроса госорганов по закону «О персональных данных».

«Был факт нарушения, потому что выход людей был несанкционированным. Соответственно, всех косвенно и прямо «причастных» — а это даже те люди, которые просто рядом проходили — можно, согласно закону, оштрафовать», — заявил он.

В интервью ForkLog партнер юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк заявил, что полностью законных оснований для использования данных с камер видеонаблюдения и технологий распознавания лиц с юридической точки зрения нет:

«Возможно, правоохранительные органы «подтягивают» использование таких технологий для упреждения возможных преступлений на какой-либо протестной акции».

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Однако, как подчеркнул юрист, в итоге правоохранители приходят к «мирным гражданам, большинство из которых не привлекалось даже по административным статьям, они не находятся в розыске, и, исходя из их действий, не совершали каких-либо серьезных уголовно наказуемых деяний либо подготовки к ним»: «Получается, что правоохранительные органы используют весь официальный и неофициальный инструментарий для вычисления как активных, так и потенциальных участников протеста, вместо использования его для поимки настоящих преступников».

СМИ сообщили, что московские правоохранители находят протестующих, используя данные системы видеонаблюдения. FоrkLog узнал у экспертов, насколько законны подобные действия и можно ли сохранить конфиденциальность под камерами.https://t.co/LTelz8yzhb — ForkLog (@ForkLog) February 8, 2021

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Защититься от алгоритмов распознавания лиц достаточно сложно, хотя возможно, заявил технический директор «РосКомСвободы» Станислав Шакиров:

«Сейчас нас от этого спасают маски. Условно, используя какую-то маску и очки, гипотетически можно скрыться от системы распознавания лиц».

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Михаил Третьяк также подчеркнул, что для вычисления лиц, «точно или возможно участвовавших в несогласованных акциях», используется не только технология распознавания лиц, но и данные геолокации.

Напомним, «РосКомСвобода» выступает за введение пятилетнего моратория на использование системы распознавания лиц. По нашему мнению, без существующей законодательной базы эксплуатация подобных технологий чревата нарушениями, злоупотреблениями, а также утечками, что, собственно, мы сейчас и наблюдаем.

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