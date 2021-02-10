За склонение к наркотикам в интернете смогут сажать на 10 лет

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков в интернете. Теперь ч. 2 ст. 230 УК РФ, дополнится новым квалифицирующим признаком — «с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет».

«В действующем уголовном законодательстве отсутствует соответствующий квалифицирующий признак», — отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, в статью добавят часть 4, которая предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 15 лет в случае смерти двух или более человек из-за «склонения их к употреблению наркотиков».

Любопытно, что законопроект разработала Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Комиссия, как следует из пояснительной записки, установила «многочисленные факты массового склонения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая 134 сеть «Интернет») молодого, репродуктивного населения России к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также навязывания представителями иностранных государств с использованием вышеуказанных средств информации идеологии «безопасности» наркопотребления и «безвредности» опийных наркотиков для беременных женщин». Технические возможности интернета позволяют «с минимальными затратами реализовать преступный замысел».

В случае смерти как минимум двух человек из-за «склонения их к употреблению наркотиков» предлагают давать сроки от 12 до 15 лет https://t.co/KRc8RtrGQ7 — Медиазона (@mediazzzona) February 10, 2021

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «с каждым годом растёт число преступников, которые, пользуясь анонимностью интернета, пропагандируют потребление наркотиков, создают на них спрос, размещают сведения, где их можно приобрести». Основными потребителями этой информации Володин тоже назвал молодых людей (часто — несовершеннолетние). Он считает такое наказание адекватным для тех, «кто вовлекает молодых людей в наркопотребление и, по сути, убивает».

Однако, как и в случае, к примеру, с «пропагандой суицида», вольной трактовкой понятия власти, пожалуй, демонстрируют слишком широкое понимание своих полномочий. Кроме того, статья 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» уже содержит запреты на распространение сведений о способах, методах незаконного изготовления, хранения, переработки, производства, сбыта, пересылки или перевозки наркотиков или новых потенциально опасных психоактивных веществ, культивирования, сбыта, перевозки или пересылки растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Также напомним, что Совет по правам человека ООН в 2015 году заявил, что возможность анонимного использования интернета и шифрования личных данных должны расцениваться как часть прав человека. Анонимность — это инструмент, который сам по себе не может быть отягчающим обстоятельством.

В декабре 2020 года президент России подписал закон, который вводит административную ответственность за пропаганду наркотических средств в интернете. Это будет наказываться штрафом до 30 000 рублей для граждан и до 100 тыс. руб. — для должностных лиц. Оператор связи, не заблокировавший такой контент, тоже получит штраф.

.

.

.