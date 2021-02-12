Для кандидатов в госслужащие разработана форма об их цифровых активах и криптовалютах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства «Об особенностях представления отдельными категориями лиц сведений о цифровых финансовых активах, цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте в 2021 году». Согласно документу, до 30 июня 2021 года включительно кандидаты в федеральные государственные служащие должны предоставить сведения о цифровых финансовых активах и правах, включающих цифровую валюту, которые принадлежат им, их супругам и несовершеннолетним детям, по специальной форме.

В этой форме надо указывать наименование цифрового финансового актива или цифрового права, утилитарного цифрового права или цифровой валюты, дату их приобретения, объём инвестиций или общее количество (за исключением цифровой валюты) и сведения об операторе информационной (для цифровых финансовых активов) или инвестиционной (для утилитарных цифровых прав) платформе.

Указ, который обязывает чиновников и претендентов на соответствующие должности декларировать сведения о криптовалюте и токенах, принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям, президент РФ Владимир Путин подписал в первой половине декабря 2020 года.

Законопроект о налогообложении операций с криптовалютой для граждан внесен в Госдуму в начале декабря 2020 года.

С 1 января в РФ вступил в силу закон «О ЦФА». Он признает криптовалюты имуществом и запрещает использовать их для оплаты товаров и услуг на территории страны.

Как теперь пользоваться криптовалютой и цифровыми финансовыми активами, можно узнать в наших карточках. Обращаем внимание, что российский законодатель предпочел избежать слова «криптовалюта» и использует для этого понятие «цифровая валюта», хоть и имеет в виду то же самое.

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