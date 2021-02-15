Роскомнадзор счёл законным сбор биометрии при ошибке системы распознавания лиц

Роскомнадзор ответил на жалобу юристов «РосКомСвободы» в деле Сергея Межуева. Ведомство сочло сбор дополнительной биометрии при ошибке системы распознавания законным.

Напомним, в октябре в «РосКомСвободу» обратился наш читатель Сергей Межуев, которого система распознавания лиц в московском метро приняла за другого, объявленного в розыск. И несмотря на то, что полицейские сразу поняли ошибку, они отвели Сергея в отделение, собрали у него все данные, включая биометрические, лишили его свободы, пусть и ненадолго, и сказали, что история с ним не закончится, пока не будет найден разыскиваемый. На нашей памяти это первая такая жалоба на систему распознавания в метро. Юристы «РосКомСвободы» пожаловались в полицию и обратились за разъяснениями в Роскомнадзор.

В своём ответе ведомство сослалось на закон «О полиции» и «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». Первый разрешает собирать данные у подозреваемых в совершении преступлений, если иным способом личность не была установлена. Второй позволяет это делать без согласия субъекта персональных данных в строго оговоренных случаях, например, для обеспечения обороны, безопасности, противодействия терроризму, коррупции, для осуществления оперативно-разыскной деятельности.

«Учитывая, что сотрудникам полиции поступила информация о нахождении в розыске лица, ошибочно идентифицированного как Межуев С.М., основания для сбора и обработки персональных данных, в том числе биометрических с целью установления личности имелись. Таким образом, основания для принятия Управлением мер реагирования отсутствуют», — говорится в ответе госоргана.

Юристы «РосКомСвободы» не согласны с точкой зрения госоргана.

«Позиция ведомства состоит в том, что даже в случае очевидной ошибочной идентификации человека с использованием системы распознавания лиц полиция имеет право задерживать человека, и еще и прокатывать ему пальчики как преступнику, дополнительно собирая его уникальные биометрические данные», — комментирует письмо глава юридической практики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян.

Подобные ответы Роскомнадзора с каждым разом приводят лишь к увеличению правового нигилизма среди граждан и полной утрате доверия к государству в вопросах обеспечения прав человека, считает юрист.

Согласно закону «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» дактилоскопии подлежат:

— граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые в совершении преступления, осужденные за совершение преступления, подвергнутые административному аресту;

— совершившие административное правонарушение, если установить их личность иным способом невозможно.

Также в законе «О персональных данных» говорится, что данные человека, включая биометрические, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме их обладателя.

«Роскомнадзор в своем письме весьма правильно отмечает, что закон предусматривает лишь два основания для обязательной дактилоскопической регистрации, — говорит Дарбинян. — Межуев не совершал никаких административных правонарушений, имел с собой паспорт, который сразу предъявил, и никто его в качестве подозреваемого по уголовному делу не привлекал».

По словам юриста, обязательной силы у разъяснений Роскомнадзора нет, но важно понимать, что эта позиция отражает реальный подход ведомства к вопросу защиты персональных данных россиян:

«В глазах бизнеса Роскомнадзор каждую соломку видит, а в глазах силовых ведомств он и бревна не замечает, делая вид, что всё нормально и не происходит избыточного безосновательного сбора весьма чувствительных биометрических данных».

В настоящее время «РосКомСвобода» готовит жалобу в органы прокуратуры и продолжит требовать немедленного удаления данных Сергея Межуева.

Напоминаем нашу позицию: пока система видеонаблюдения не станет прозрачной и подотчётной и не будет иметь гарантии защиты от подобных злоупотреблений, использовать технологию распознавания лиц нельзя. Данный кейс — результат пробела в правовой базе.

Сейчас «Роскомсвобода» продолжает активно вести кампанию против распознавания лиц. Вы можете помочь нам, присоединившись к кампании и подписав петицию на сайте Change.org.

Если в отношении вас также ошиблась система распознавания лиц, пишите нам на [email protected].

.



.

.