«Ростелеком» станет оператором реестра организаций по Единой биометрической системе

В России создадут реестр для доступа к Единой биометрической системе (ЕБС). Согласно проекту приказа Минцифры, пишут «Ведомости», вести реестр организаций – участников ЕБС будет «Ростелеком» как оператор системы. Перечень юридических лиц, внесенных в реестр, будет размещен в открытом доступе на сайте bio.rt.ru, отметили в «Ростелекоме».

Чтобы стать участником системы, компании будет необходимо заключить с «Ростелекомом» договор. Стоимость входного билета нулевая, т.е. за включение организации в реестр «Ростелеком» плату взимать не будет. Однако претендент должен будет подтвердить возможность обеспечения требований безопасности персональных данных, установленных федеральным законодательством (152-ФЗ), а также установить и настроить биометрические терминалы.

Ростелеком за каждое обращение к ЕБС получает 200 рублей, которые разделяет с организацией, зарегистрировавшей человека в системе, и разработчиком ПО. К реестру смогут подключиться в том числе сотовые операторы или ритейлеры. Ранее доступ к ней имели только банки, а с 1 января текущего года — ещё и страховые компании.

ЕБС запустили в 2018 году, с 1 января 2021 года россияне могут удалённо проходить идентификацию и получать с помощью биометрии государственные услуги. Собирать данные для системы могут 232 банка и МФЦ, на конец 2020 года они зарегистрировали 160 тысяч пользователей.

Представитель одного из банков рассказал, что пока участие в ЕБС невыгодно — финансовая организация «собирает биометрию и получает лишь 100 рублей за то, что его клиент пользуется сервисами других банков удалённо».

С 1 июня текущего года ЕБС будет использоваться для удалённой регистрации абонентов, в том числе при подключении виртуальных сим-карт eSIM. Обязательным станет внесение в неё сведений о пользователях корпоративных «симок», аналогичная обязанность предусмотрена для владельцев устройств интернета вещей.

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