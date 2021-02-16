Госдума рассмотрит законопроект о налогообложении криптовалют

Правительственный законопроект №1065710-7 о налогообложении операций с криптовалютами получил одобрение комитета Госдумы по бюджету и налогам — он был рекомендован к принятию в первом чтении нижней палатой парламента. В своем решении комитет сослался на «расширение сферы использования криптовалют, в том числе в противоправных целях».

Ко второму чтению комитет намерен доработать законопроект вместе с базовым законом о цифровой валюте и поправками в Гражданский кодекс.

Данный законопроект был внесён в Госдуму в начале декабря 2020 года и был принят в первом чтении. Документ признает цифровую валюту имуществом и облагает доходы от операций с цифровой валютой налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Также законопроект вводит штрафы для граждан и организаций, которые своевременно не сообщили о праве распоряжаться криптовалютой, обороте средств и остатке, если сумма поступлений или списаний за год превысила эквивалент 600 000 рублей.

Ранее правовое управление Госдумы РФ отправило налоговые поправки на доработку из-за произвольных штрафов, а совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект из-за проблем с терминологией.

Этот и другие законопроекты о регулировании криптовалют раскритиковали отраслевые эксперты, попросив у властей отозвать и переработать их.

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