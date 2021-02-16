Госдума во II чтении одобрила предвыборную цензуру и штрафы за агитационные посты

Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, касающиеся выборов и референдумов. Разработаны они были фракцией «Единая Россия» при участии уже отличившихся в своём рвении зарегулировать Рунет Сергея Боярского и Александра Хинштейна.

Первым законопроектом №1057336-7 фактически вводится цензура на предвыборные посты в интернете. Согласно документу, если избиркомы сообщат о нарушении порядка агитации в интернете в Роскомнадзор, тот сможет вводить как временное ограничение доступа к таким материалам, так и инициировать их полное удаление. Блокироваться могут и отдельные страницы, и сайты. К владельцам провинившихся интернет-ресурсов будут применены соответствующие санкции, если они не приняли мер по ограничению доступа к агитации, признанной властями незаконной.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может инициировать такую блокировку во время проведения выборов и референдумов федерального уровня, региональные избиркомы — в ходе кампаний регионального уровня.

Оппозиционные фракции в Госдуме считают данный законопроект прямой цензурой, которую власти будут применять исходя из своих текущих интересов. Перед принятием во втором чтении были внесены поправки, направленные на выведение из-под удара журналистов, а также обычных пользователей.

Депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный заявил, что под действие закона будут попадать не только сайты партий, но также индивидуальные пользовательские страницы, в том числе в соцсетях:

«Фактически любой материал может быть признан противоречащим избирательному законодательству, внесудебно заблокирован, а потом тебя ещё и оштрафуют — это уже следующий законопроект [который Госдума рассмотрит сегодня]. Человек в индивидуальном порядке может агитировать хоть за кого, за любую политсилу. Он может носить куртку, рюкзак с агитацией, держать такие материалы дома, демонстрировать на собраниях жильцов дома. И точно то же самое он может делать у себя на странице. Поэтому я и прошу внести в закон поправку, которая выносит из-под действия этого законопроекта граждан и юрлиц, если они не профессиональные СМИ».

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С докладом перед депутатами выступала единоросска Ольга Севастьянова, отвечавшая по сути одинаково на все замечания к законопроекту, уверявшая также, что обычных граждан он не коснётся. Как представитель профильного комитета, она просила поправки отклонить, что большинство депутатов и сделало. «Нормы закона не о страницах, не о сайтах, а об информации агитационного характера», — несколько раз подчеркнула Севастьянова.

В итоге законопроект был принят большинством голосов.

Следующим рассматривался законопроект №1059597-7, вносящий изменения в КоАП и увеличивающий штрафы за нарушение избирательного законодательства. По многим пунктам штрафы возрастают практически в десятки, в том числе и для граждан (5000 — 20000 рублей при текущих 1000 — 1500 руб.).

Куринный в ходе обсуждения назвал оба законопроекта репрессивными. «Роскомнадзор с избирательными комиссиями, — уверен он, — сразу все сайты просмотреть чисто физически не смогут, но наиболее яркие отследят и заблокируют. А потом ещё и оштрафуют!»

Но голос парламентской оппозиции снова не был услышан и законопроект получил большинство голосов.

Очевидно, данная инициатива была инициирована «сверху», учитывая ту скорость с которой её принимают. Окончательное, третье чтение намечено уже на завтра, 17 февраля.

Также в целом сложилось ощущение, что присутствие оппозиции в «не месте для дискуссий» носит формальный характер, поскольку к мнению депутатов непровластных фракций парламентское большинство не только не прислушиваются, но даже не удосуживает себя подбором мало-мальски убедительной аргументации в ходе прений.

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