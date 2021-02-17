Цензура и штрафы вошли в законодательство о выборах

Госдума приняла законопроекты №1057336-7 и №1059597-7, которыми вводится цензура в интернете по части избирательного законодательства.

Первым документом депутаты внесли изменения законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (67-ФЗ) и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ).

Избиркомы получат право сообщать о нарушении порядка агитации в интернете Роскомнадзору, после чего тот будет блокировать сайты-нарушители. ЦИК сможет инициировать ограничение доступа к интернет-сайтам во время проведения выборов и референдумов федерального уровня, региональные избиркомы — в ходе региональных кампаний. Судебного решения для осуществления такой блокировки не понадобится.

С докладом от комитета по контролю и регламенту выступил Дмитрий Ламейкин, который попросил депутатов поддержать законопроект в третьем, окончательном чтении.

Перед голосованием выступили представители фракций, и все, кроме «Единой России», являющейся инициатором обоих законопроектов, раскритиковали эти нововведения. По их мнению, власти просто расчищают себе поле деятельности на время любых выборов и пытаются избавиться от конкурентов.

Алексей Куринный (КПРФ) усомнился в востребованности и важности принимаемых законопроектов. «У вас нет папок с письмами избирателей, которые требуют и говорят, мол, нельзя жить без этого!» — сказал он, отметив, что у правящей партии есть тотальная монополия на СМИ, финансирование и админресурс, который везде задействован против оппозиции.

Куринный также подчеркнул:

«Единственная площадка, где можно с вами соревноваться, это интернет. И вы чаще всего на ней проигрываете. Поэтому вы и хотите эту площадку запретить, погрузить всех в «тёмное царство». Вы хотите дать право блокировать безо всякого суда личную страницу, сайт просто на основании единоличного решения. Роскомнадзор это всё заблокирует, а разблокировать будет сложно. К тому же вы собираетесь с помощью закона, который идёт следующим вопросом, дважды оштрафовать того, кто будет признан нарушителем. А чтоб нарушить ваше законодательство, много усилий ведь не надо. Вы хотите приравнять личную страницу обычного гражданина к СМИ! И миллионы наших граждан будут лишены возможности узнать правдивую информацию. Понятно, что всех сразу вы не заблокируете, это будет нереально, но уже сейчас понятно, что будут преследовать самых активных, самых ярких и прогрессивных».

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Олег Нилов («Справедливая Россия») заявил, что его фракция будет категорически против. «Не время закручивать гайки», — констатировал депутат. По его словам, в действиях властей царит полная неразбериха, несогласованность, а также отсутствует логика: «Мы вроде предлагаем гражданам быть активными игроками прогрессивого общества, и тут же толкаем куда-то в сторону военного капитализма».

По его словам, «Тройка» — ТИК, ГИК и ЦИК — «будет лишать меня собственности , моего сайта, без всякого суда».

«Нет финансово-экономического обоснования, — констатировал Нилов. — Где оно? Вы всех граждан априори записываете в нарушители, у них не будет возможности ни агитировать, ни согласовать свой контент. Вы не спросили своих избирателей!»

Дмитрий Пьяных (ЛДПР) тоже подтвердил, что его фракция будет против. Он согласился с ранее выступившими коллегами по парламенту с технической невыполнимостью закона, который вреден ещё и политически, поскольку ставит в неравное положение молодёжь, имеющую только одну площадку — интернет.

«Молодой кандидат в принципе будет лишён возможности агитировать, — сказал Пьяных. — И почему незамедлительно блокировать? В связи с чем? А потом идите, судитесь и доказывайте свою правоту, а времени пройдёт уже не один месяц… А вы потом ещё удивляетесь, почему молодёжь выходит на улицу, на несанкционированные митинги. Вы же им перекрываете все возможности быть услышанными».

Ольга Савастьянова («Единая Россия») поёрничала, что она «полностью с ними согласна и поддерживает их», что она «против законов, которые ограничивают права граждан». «Но сейчас обсуждается другой закон — крайне важный и нужный, — парировала Савастьянова. — Мы за агитацию на законных основаниях. Мы не вводим новых правил агитации, мы создаём механизм пресечения неправильной агитации». Также она призвала голосовать «с точки зрения здравого смысла, а не мифов, которые распространяются об этом законе».

Закон был принят большинством голосов.

Второй закон вносит изменения в КоАП. Увеличиваются штрафы в десятки раз за нарушение избирательного законодательства. Коснутся они как должностных и юридических, так и физических лиц. Оппозиционные партии изначально скептически отнеслись к данной инициативе, назвав её необоснованной, репрессивной, бессмысленной.

Для граждан штрафы за агитацию в интернете, размещаемую с нарушением, вырастут с нынешних одной-полутора тысяч до пяти-двадцати тысяч рублей. Для должностных лиц новые штрафы составят 30–50 тысяч рублей (вместо нынешних двух-пяти тысяч), для юридических — от 100 тысяч рублей до полумиллиона (в настоящее время 20–100 тысяч рублей).

Аналогичные повышенные штрафы грозят за изготовление агитационных материалов с нарушением установленных законом требований и за нарушения при размещении предвыборной агитации.

Николай Брыкин от имени комитета по государственному строительству и законодательству попросил принять законопроект, подчеркнув, что он прошёл все согласования в комиссиях, а поправки к нему были учтены (на самом деле, их отклонили днём ранее).

Олег Нилов, как и ранее, заявил, что фракция будет категорически против этого законопроекта. «Невозможно проконтролировать десятки, сотни тысяч, миллионы [единиц] контента, — отметил он. — Вы будет письма вскрывать, телефонные звонки запрещать? А вдруг там будут агитировать?»

Он назвал этот законопроект издевательством, поскольку «каждое заседание — это штрафы, штрафы, штрафы». «А где деньги? (у граждан), — возмутился он. — Деньги где у людей карманах? Дайте нормальный МРОТ, нормальную пенсию».

Представитель КПРФ Юрий Синельщиков заметил:

«К сожалению, с вступлением в силу новой Конституции, у нас валом повалили репрессивные законы. Увеличивается ответственность вообще за всё. Порой очень необоснованно! Если брать вот этот закон, то зачем такое усиление наказания? Какой тут кошмар, что случается такого-то? Вы увеличиваете штрафы в 10 раз! Неужели все эти нарушения стоят того, чтоб так наказывать людей? Все эти нарушения чаще всего происходят в результате ошибки, неосторожности. Ну случилось с человеком, но это же не хулиган, не вор, ему достаточно предупреждения. Посмотрите, даже Правительство сомневается в том, что это [усиление наказания] надо делать!»

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Далее депутат процитировал отзыв кабмина на законопроект, где сказано, что в проекте закона отсутствуют сведения, демонстрирующие обоснованность повышения штрафов. «То есть это мы задаём тон, — констатировал Синельщиков. — Оказывается, Правительство-то лучше относится к народу, чем мы, депутаты, которых этот народ избрал».

В конце своего выступления он попросил Совет Федерации и Президента не принимать данный закон.

От партии власти выступил Рафаэль Марданшин. Он согласился с тем, что штрафы значительно увеличатся, однако не считает это ошибкой: «Такие правонарушения совершаются умышленно. Хотя, конечно, надо адекватно оценивать меру вины».

Либерал-демократ Сергей Иванов сразу обратился к гражданам России, поскольку «не видит смысла» обращаться к думскому большинству. «Сегодня они [депутаты «Единой России»] пытаются запугать вас, — констатировал депутат. — Они всё решили за вас, что вы должны писать, о чём говорить, за кого голосовать. А вам остаётся только постить кошечек, тортики. Вы не должны чувствовать себя гражданами, так хотят они».

По его словам, Госдума поступает нечество, и народ об этом давно знает. Он тоже подчеркнул, что по этому закону может быть оштрафован любой человек, а также обвинил «Единую Россию» в протягивании этой инициативы чисто ради собственных интересов.

В итоге данный закон также был принят большинством голосов.

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