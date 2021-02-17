Госдума приняла в первом чтении запрет на демонстрацию изображения нацистов

Любителям носить футболки с Гитлером и другими лидерами Третьего рейха грозят штрафы, утверждают авторы законопроекта №1064063-7 о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступников. Инициатива, смысл которой был совершенно непонятен ещё на заре внесения в её в Госдуму, прошла первое чтение.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов, в которую входит вице-спикер ГД Петр Толстой и главы комитетов Елена Ямпольская (по культуре) и Василий Пискарев (по безопасности и противодействию коррупции).

Документ направлен на недопущение героизации нацистов на территории России. Елена Ямпольская на пленарном заседании привела в пример случаи с продажей блузок и футболок с изображением Адольфа Гитлера и других нацистских вождей, а также марок с их лицами и бюстов фашистов. Это, считают авторы, оскорбляет многонациональный народ и память о жертвах ВОВ. «У нас есть нравственные аксиомы, которые нельзя переступать, — уверена глава комитета по культуре. — Если, упаси Боже, в вашей семье был кто-то убит, вы ведь не позволите своему ребенку носить на груди портрет этого убийцы. Наша страна — это такая же семья, объединенная многими миллионами жертв, с до сих пор живой еще болью».

Авторы законодательной инициативы отмечают, что в последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников. В обычных магазинах и на онлайн-площадках свободно продается сувенирная продукция с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны, утверждается в пояснительной записке.

«Чашу терпения переполнил тот факт, что на ряду с портретами наших выдающихся ветеранов [на акции «Бессмертный полк] кое-какие подонки посчитали возможным разместить изображения как раз нацистских преступников. Это было сверх нормы, сверх чего-то такого, что человечество призвано в первую очередь отвергать», — считает зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.

Исключение депутаты предлагают сделать для случаев, когда это делается с осуждением нацизма.

Тем не менее, исходя из текста законопроекта становится ясно, что запрет может коснуться любых изображений, в том числе мемов, даже если нацисты там представлены в комичном или унизительном виде.

Как недавно справедливо заметил представитель КПРФ Юрий Синельщиков, «к сожалению, с вступлением в силу новой Конституции, у нас валом повалили репрессивные законы». И об «изображениях нацистских преступников», пожалуй, один из самых бессмысленных. Тем более, что вероятность встретить щеголяющих в сомнительных футболках чудаков гораздо ниже, чем возможность получить нелепый штраф за публикацию в Сети.

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