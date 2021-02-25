Мосгорсуд отказал нам в иске по слежке за работниками на удалёнке — разбираем решение

Как мы уже подробно писали ранее, Московский городской суд отказал «РосКомСвободе» и Фонду развития цифровых прав в удовлетворении иска, оспаривающего положение пункта 2.1 Указа мэра Москвы о предоставлении работодателями мэрии и правительству Москвы данных сотрудников на удалёнке. Суд постановил, что обжалуемый указ находится в пределах компетенции мэра в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Полное решение суд выложил лишь в конце января.

Напомним, в октябре 2020 года мэр города Москвы Сергей Собянин выпустил Указ № 97-УМУ с заявленной целью усиления мер в борьбе с COVID-19. Документ требовал от всех работодателей Москвы сливать в мэрию огромный массив данных обо всех работниках, а также самозанятых и находящихся на аутсорсе.

Суд установил, что собираемая информация (номер мобильного телефона, номер транспортного средства, номер социальной карты и т.д.) передавалась госорганам без персональных данных. Согласно выводам суда эти сведения нельзя соотнести с определенным физическим лицом, поэтому и сами эти данные не являются персональными. Целью же сбора данных сотрудников на удалёнке, как указал ответчик, является борьба с коронавирусом, что, по его мнению, соответствует законодательству о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

«Позиция более чем странная, так как и для работодателя, и для самой мэрии не составляет никакого труда сопоставить эти данные с иными имеющимися данными и однозначно идентифицировать владельца телефона, автомобиля или транспортной карты. Однако суд предпочел не признавать очевидное, согласившись с возражениями мэрии, что запрашиваемые данные не относятся к персональным. Эту же позицию в суде поддержал и представитель московской прокуратуры», — прокомментировал решение суда глава юридической практики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян.

На основании изложенного суд постановил, что Указ не противоречит закону о персональных данных. Относительно закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» он решил, что Указ направлен не на предоставлении услуг, а на борьбу с коронавирусом.

Примечательно, что уже после судебного заседания «РосКомСвобода» получила письмо от одного из наших читателей, который самостоятельно обращался в мэрию с просьбой предоставить ему те самые сведения об удалённых работниках Правительства Москвы, которые по тексту Указа к персональным данным не относятся, а именно: номер мобильного телефона, электронной карты «Тройка», социальной карты, месячного проездного билета без лимита поездок и с лимитом 70 поездок, временного единого социального билета, временного льготного билета, государственный регистрационный номер транспортного средства.

Из департамента региональной безопасности ему пришёл совершенно, по словам юристов, невразумительный ответ, поэтому наш читатель написал заявление в прокуратуру Москвы, где он позже получил определение об отказе в возбуждении административного дела. Определение оказалось диаметрально противоположным той позиции, которую представитель московской прокуратуры отстаивал на суде по нашему делу. Согласно нынешнему ответу заместителя прокурора города Москвы Дмитрия Бурко, запрошенная информация в Правительстве Москвы не подпадает под обеспечение доступности для граждан информации о деятельности госорганов и органов местного самоуправления. Она содержит персональные данные, а потому обратившемуся отказано в предоставлении таких данных. То есть в конкретном деле зампрокурора Москвы усмотрел «персональность» в якобы «неперсональных данных».

«Как вы видим из противоречивой позиции прокуратуры и суда, очевидно покрывающих московского мэра, одни и те же сведения об обычных гражданах персональными данными не являются, но если они относятся к служащим правительства Москвы, то это уже персональные данные, подлежащие защите и ограниченные в обороте. Это очень сомнительная дискриминационная позиция, определяющая касту госслужащих как особых субъектов с особой защитой, когда речь идет о личных данных», — резюмировал Дарбинян.

Интересно также, что ответчик, оператор mos.ru, интегрированный с Госуслугами, признал, что имеет возможность идентифицировать любое лицо по номеру мобильного телефона или госномеру автомобиля, но заявил, что законодательством это запрещено и мэрия этого делать не станет.

«Однако довольно очевидно, что мэрии нужны не сами по себе телефонные номера в вакууме. Имея простую технологическую возможность сличения баз и весьма низкий уровень культуры защиты приватности, конечно, власти будут это делать, как они это делали для отлова нарушителей самоизоляции и карантина. Это как дать преступнику в зале суда пистолет заряженный и сказать, что он стрелять не будет, потому что законом запрещено. Конечно, будет. Потому что может. Никакого контроля регулятора в лице Роскомнадзора не существует, так же как не существует в текущей правовой реальности и никакого прокурорского либо судебного контроля за порядком использования данных московской мэрией и подконтрольными ей квази-организациями, вроде МАДИ, ОАТИ», — заявил Дарбинян.

При этом, отвечая на вопрос о целях сбора сведений, ответчик не отрицал, что сведения необходимы им для мониторинга ситуации, но для какого именно мониторинга, не разъяснил. Умолчал он и о развернутой в столице массовой слежке с новой практикой по алгоритмическим штрафам, выставляемых с прошлого года с помощью современных технологических средств (геолокация, мобильные приложения, распознавание лиц), которые активно применялись московскими властями в период первой и второй волны пандемии.

Напомним, «РосКомСвобода» и Фонд развития цифровых прав обжаловали Указ, считая, что он нарушает следующие нормативно-правовые акты:

• Федеральный закон от от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ;

• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Нынешнее решение суда может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции через Московский городской суд.

В настоящее время команда юристов «РосКомСвободы» готовит апелляционную жалобу. Вынесенное решение суда будет обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции через Московский городской суд. «РосКомСвобода» и Фонд развития цифровых прав продолжат работу, направленную как на защиту прав московских жителей на приватность и защиту данных, так и на защиту прав самих работодателей.

Ещё в начале процесса Саркис Дарбинян просил привлечь к участию специалиста по приватности Елену Себякину для дачи суду и сторонам разъяснений по вопросам связанным с порядком оборота и защиты персональных данных. Себякина подготовила детальное письменное заключение, в котором очевидна размытость норм Указа мэра и их вторжение в сферу регулирования законодательства о персональных данных. Однако судья отказал как в привлечении к делу специалиста по приватности, так и в приобщении её заключения к материалам дела. Ознакомиться с документом можно здесь.

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