Закон о предустановке отечественного ПО могут распространить на телеприставки

Требования по предустановке отечественных приложений могут распространиться на ТВ-приставки. В таком случае операторы связи будут устанавливать на приставки, которые они продают или сдают в аренду абонентам, те же приложения, которые по требованию законодательства нужно ставить на телевизоры с функцией Smart TV, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.

Предустановку отечественного ПО могут распространить на ТВ-приставки. Но они имеют слишком малый объем памяти, и представители рынка считают идею нежизнеспособнойhttps://t.co/0iEqnV4NFE — Sostav.ru (@sostav_news) February 19, 2021

По словам двух собеседников издания, Минцифры обсуждало такую возможность на закрытых совещаниях с участниками рынка и экспертами в начале года. Но документа о такой инициативе пока нет»,— отмечает один из источников «Ъ». В Минцифры отрицают, что такая идея прорабатывается.

Коммерсантъ: на ТВ-приставки хотят предустанавливать российское ПО. Минцифры отрицает — https://t.co/dgR4571qWe — iPhones.ru (@iphones_ru) February 19, 2021

В «Триколоре» сообщили, что «в курсе ситуации»: подобные предложения приведут к тому, что большая часть оборудования просто не будет работать из-за технологической несовместимости с чужим ПО. В «Ростелекоме» отметили, что готовы участвовать в подаче заявок на предустановку, если инициатива коснется неоператорского сегмента приставок.

С Ассоциацией торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники инициатива не обсуждалась, сообщил ее представитель Антон Гуськов. «Мы считаем предложение несвоевременным и безответственным»,— сказал он. По его мнению, понимание нового регулирования «только складывается» и подготовка к его исполнению идет непросто.

Производителей телевизионных приставок еще в 2020 году пытались обязать предустанавливать отечественное ПО, но после замечаний ассоциаций от этой идеи отказались, говорит исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

Проблема, по его мнению, не только в том, что производителям предлагается устанавливать программное обеспечение прямых конкурентов, но и в том, что оно в большинстве случаев технологически несовместимо с выпускаемым «железом».

С 1 апреля по законодательству на смартфоны и планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии» (бренд «МойОфис»), а также «Госуслуги» и платежная система «Мир». На Smart TV нужно будет устанавливать браузер, поисковик, соцсети и аудиовизуальные сервисы. Производители имеют право выбирать, какой онлайн-кинотеатр установить, если предлагается несколько вариантов. Отдельно был утвержден их перечень, который включает ivi, Okko, More.tv, Wink, Premier, Start, «Кинопоиск HD», «Смотрим», сервисы НТВ и «Первого канала».

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