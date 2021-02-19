РосКомСвобода и Privacy Accelerator проведут хакатон DemHack 2

«РосКомСвобода» совместно с Privacy Accelerator проводит хакатон DemHack 2, посвященный поискам решений в сфере прайваси и доступа к информации. Хакатон пройдет в формате онлайн 20-21 марта. Лучшие команды смогут выиграть приставку Sony PlayStation 5 или 65 000 рублей, а также получить от организаторов поддержку в дальнейшем развитии своих проектов.

Заявки принимаются до 11 марта 2021 года.

На хакатоне DemHack 2 команды будут искать технические решения, которые помогут гражданам защитить свои данные, обеспечить безопасность коммуникаций, сохранить приватность частной жизни, раскрыть важную для общества информацию и наладить связь даже в условиях шатдауна.

Первый хакатон DemHack состоялся в сентябре 2020 года и собрал проекты в области цифрового гражданства, направленные защиту прав и реализацию граждан в цифровой среде. Новый DemHack 2 ставит перед участниками уже конкретные задачи в более узких сегментах прайваси и цифровой безопасности, доступа к информации и свободы передачи данных. Организаторы отдают им приоритет, но у участников есть возможность предложить свой проект, если они сумеют обосновать актуальность других вызовов, главное не выходить за тематику хакатона.

Совместно с ведущими специалистами в сфере приватности и открытости мы собрали список задач, решение которых является для нас приоритетным.

В каждом из указанных треков будет выбран один победитель:

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Трек «Прайваси и цифровая безопасность»

Мы ждем ваших решений, которые помогут гражданам защитить свои данные, обеспечить безопасность коммуникаций и сохранить приватность частной жизни.

Помощь в личной цифровой безопасности.

Обнаружение взлома мессенджеров, сервисов или устройств.

Повышение грамотности в области цифровой безопасности в сообществах.

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Трек «Доступ к информации и свобода передачи данных»

В этом треке мы ожидаем решения, которые помогают раскрывать для граждан информацию, имеющую большое общественное значение, а также налаживать беспрепятственную связь между людьми даже в условиях отключения интернета.

Мониторинг использования технологий слежки наблюдения за гражданами за гражданам.

Жизнь при шатдауне.

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Примеры решения обозначенных в каждом треке задач смотрите на сайте DemHack 2. В каждом треке вы также можете предложить свой проект, который будет отвечать заявленным хакатоном темам и решать задачи по обеспечению цифровой безопасности, приватности и доступа к информации.

Большинство задач хакатона — части реальных проектов, которые сейчас реализует «РосКомСвобода». Поэтому авторы лучших решений имеют шанс получить приглашение в команду или стать резидентами нового набора Privacy Accelerator и продолжить свои проекты уже вместе со специалистами «РосКомСвободы».

17 марта мы опубликуем список отобранных команд, а ровно через неделю – 24 марта 2021 года – огласим список победителей.

Приём заявок на хакатон уже открыт и продлится до 11 марта включительно. Узнать все подробности оставить заявку можно на сайте DemHack 2.

Среди партнёров хакатона – «Теплица социальных технологий», «Инфокультура», «За Телеком», Digital Rights Center, Russian Hackers и др.

Список партнёров и экспертов (менторов и жюри) будет пополняться.

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