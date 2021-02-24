Яровая хочет сажать за оскорбления ветеранов на пять лет

Спекулятивный по своей сути законопроект №1050812-7 «об оскорблении ветеранов», разработанный депутатом Госдумы Ирины Яровой, ко второму чтению прирастёт поправками, которые делают его ещё более жёстким.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что подготовила поправки ко второму чтению законопроекта об усилении ответственности за реабилитацию нацизма: за «действия, которые будут оскорблять память, оскорблять ветеранов <…> оскорблять память ушедших». https://t.co/K3hmG0GRTG pic.twitter.com/Au01AIz2fA — SOTA (@SotaVision) February 24, 2021

Одиозный депутат, а также присоединившиеся к ней председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и заместитель председателя комитета Сергей Боярский предлагают установить ответственность до пяти лет лишения свободы и до 5 млн рублей штрафа «за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, и мы им желаем доброго здоровья и долгих лет, но и оскорблять, осквернять память ушедших». Об этом Яровая заявила в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале».

Необходимость давать реальные сроки за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны соавтор поправок Владимир Шаманов обосновал тем, что совершающие подобные деяния граждане якобы получают «поток денежных вливаний из-за рубежа», и особого урона существующее наказание им не приносит:

«При этом они наносят моральный урон — как это сделал господин Навальный, говоря совершенно неприемлемыми словами о ветеране, человеке преклонного возраста, который не щадя живота своего защитил Отечество».

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По мнению парламентария, судить блогера Алексея Навального надо было «за предательство по отношению к стране», поскольку тот связан «со спецслужбами западных государств». «Оценку его действиям должны дать и спецслужбы, и другие структуры государства», — заявил Шаманов. Единоросс имел в виду судебный процесс над российским оппозиционным политиком, которого недавно Бабушкинский суд Москвы признал виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и назначил ему штраф 850 тысяч рублей.

Шаманов пояснил, что поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов будут предусматривать реальные сроки наказания за «особо тяжелые случаи» глумления над честью и достоинством ветеранов.

Глава комитета, кроме того, призвал все фракции Госдумы консолидировано выступить по предлагаемым поправкам. Нельзя «допустить появления инструментов для возрождения неонацизма», заявил он.

Примечательно, что по сути разработанные группой единороссов поправки «до степени смешения» (выражаясь их же языком) сходны с нормами, которые уже существуют российском УК — речь идёт о скандальной статье 282 и «возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства» в отношении «группы лиц» или «какой-либо социальной группы». Даже полагающееся в этом случае максимальное наказание предусматривает всё те же 5 лет лишения свободы. Правда, в 2018 году данная статья подверглась «частичной декриминализации» и в подобных делах была введена так называемая «преюдиция», когда за «возбуждение ненависти и вражды» гражданин сначала наказывается административным штрафом (20.3.1 КоАП), а уже повторное нарушение в течение года даёт право задействовать против него статью УК.

Новый законопроект Яровой, который вносит поправки в ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) уже прошёл в Госдуме первое чтение. Внести в него поправки депутаты запланировали до первой половины марта текущего года. Очевидно, в том же месяце состоится и следующее голосование по нему.

Кроме этого документа, в Госдуме первое чтение прошёл законопроект №1050733-7, которым устанавливается административная ответственность за «распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

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