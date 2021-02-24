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24.02.2021

Суд в Санкт-Петербурге запретил аниме «Межвидовые рецензенты»

Иск о признании запрещёнными ссылок, ведущих на три тематических сайта, районный прокурор подавал в декабре прошлого года

zapret mezhvidovyh  

Московский районный суд г.Санкт-Петербурга вынес решение по административному иску прокурора о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Запрещённым к распространению признан сериал «Межвидовые рецензенты» (異種族レビュアーズ), доступный по ссылкам на сайты:

Судя по всему, речь идёт вот об этом деле, заявителем на котором выступил прокурор Московского района Санкт-Петербурга.

Как «РосКомСвобода» уже отмечала ранее, запрет аниме стал своеобразной вотчиной питерских судов и прокуроров. При этом портал Yummy Anime, чьи ссылки одними из первых начали массово попадать под запрет, вынужден был ограничить доступ ко многим сериалам для жителей РФ.

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