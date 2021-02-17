Аниме-сайты начали блокировать свои видео «только для россиян»

Портал Yummy Anime приступил к блокировке для жителей РФ отдельных аниме. Так, на днях пропала возможность запустить видео трёх сериалов — «Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах» и «Клинок Маню».

«Видео запрещено к показу на территории Российской Федерации», — гласит сообщение, размещённое на странице этих сериалов:

Ранее такие же действия администрация портала проделала с аниме «Сладкая жизнь», «Класс убийц», «Токийский Гуль» и «Эльфийская песнь».

В своём пояснении для пользователей администраторы указали, что сделано это в связи с запретом целого списка аниме-сериалов судами в Санкт-Петербурге.

Портал также отмечает:

«…писем от РКН пока, на удивление, не было. Жители других стран могут расслабиться и закупаться попкорном, эти запреты касаются только РФ».

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Блокировка видео осуществляется порталом с начала февраля текущего года и происходит она выборочно — если сериал попал под запрет на другом сайте, то владельцы оставляют его в неизменном виде, но такая аргументация для Роскомнадзора вряд ли будет работать, и как только он обнаружит, что видео по ссылке присутствует, операторам будет дано указание заблокировать эту страницу.

О запрете сериалов «Сладкая жизнь», «Класс убийц», «Токийский Гуль» и «Эльфийская песнь» Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга отчиталась в конце января — начале февраля текущего года.

«Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах», «Клинок Маню», а также «Князь Тьмы и Герой» были запрещены вот буквально на днях, но администрация портала решила ограничить для россиян только первые три произведения. К сожалению, на сайте Василеостровского районого суда нет никаких подробностей относительно данного дела, но скорее всего, речь идёт вот об этом судебном заседании, состоявшемся 17.02.2021 г. (судья Лилия Чекрий).

Предварительное ограничение доступа до рассмотрения дела по существу было анонсировано в начале февраля. Очевидно, во время вчерашнего рассмотрения суд не стал озадачивать себя просмотром ссылки, видео на которой уже было заблокировано для жителей России, но всё же принял решение о запрете.

В этот день Василеостровским судом рассматривалось несколько дел, связанных с интернетом, во многих из этих заседаний судьёй была всё та же Лилия Чекрий.

Эта и другие блокировки происходят по иску прокуроров, претензии которых связаны с тем, что контент на сайтах не имел возрастных ограничений, а эксперты пришли к выводу, что он отрицательно влияет на психику детей.

Как отмечает «Фонтанка», портал Yammy Anime всё же указывает возрастные ограничения в соответствии с системой рейтингов Американской киноассоциации. Об этом же пишет и администрация аниме-портала, которая после первого судебного заседания в Колпино ввела российскую систему ограничений, «но, видимо, для судей этого недостаточно».

Другие аниме-порталы также предпринимают меры для того, чтоб не оказаться под блокировкой в России. Так, Jut.su сделал недоступными в России сериал «Токийский гуль» и первый эпизод «Класса убийц»:

Решения по предварительному ограничению доступа к ним были приняты, напомним, в начале февраля.

Но вчера не сидел без дела и Колпинский районный суд Санкт-Петербурга, признавший запрещённой информацией страницу с сериалом «Аки и Сора» на портале AnimeTeatr.

Номер дела, к сожалению, пока неизвестен, поскольку тексты решений на сайте суда ещё не выложены, но в тот день судья Дмитрий Никулин удовлетворил целый пакет исков прокурора Колпинского района, касающихся запрета информации, распространяемой в сети «Интернет» (кроме экстремистских материалов). Сам же AnimeTeatr пока никаких мер для блокировки запрещённого в РФ контента не предпринимал.

Исходя из такого большого количества рассматриваемых в Северной столице исков против аниме, можно предположить, что борьба с подобным видом современного искусства становится вотчиной питерских судов.

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