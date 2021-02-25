На сохранение уникального контента RuTracker собрал 2 млн рублей

Торрент-трекер RuTracker.org собрал с помощью краудфандинга два миллиона рублей, сообщает «Медуза». Эти деньги пойдут на покупку жестких дисков для сохранения особо редких раздач.

О сборе средств портал объявил в конце декабря прошлого года.

«За шестнадцать лет непрерывного развития наш трекер стал своего рода уникальной библиотекой не только популярного, но и редчайшего материала, собранного и поддерживаемого вами, нашими пользователями – сообществами авторов и релизёров, модераторов и хранителей, энтузиастами, сторонниками свободного обмена информацией. Рутрекер представляет собой ресурс мирового масштаба, созданный нами для нас самих. Все мы находим здесь что-то нужное для себя: развлечение и отдых, общение и новые знания, развитие и многое другое. Чрезвычайно важно постараться сохранить Рутрекер как доступную коллекцию разнообразного контента, иного доступа к которому зачастую уже не существует», — говорится в сообщении владельцев сайта.

Однако блокировка ресурса, также подчёркивают они, оказывает негативное влияние и ставит под угрозу многообразие существующего на портале материала:

«Данное ограничение лишает всё большее количество наших пользователей возможности полноценно участвовать в файлообмене и поддерживать тем самым жизнь и развитие трекера. В то же время, мы постоянно слышим различные предложения о помощи и видим, что в нашем сообществе есть запросы на оказание материальной поддержки ресурсу».

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Многие редкие раздачи оказались под угрозой. Они сохраняются только с помощью группы энтузиастов, которые называют себя «Хранители». В RuTracker пояснили, что они делают это на собственные средства, а объем информации, которую нужно сохранить, огромен. Из-за этого трекер и попросил у пользователей денег — чтобы на них закупить новые жесткие диски объемом 600-800 терабайт.

Официально сбор средств был начат 4 января — таким образом, для достижения нужной суммы трекеру понадобилось менее двух месяцев.

Один из крупнейших торрент-трекеров Рунета попал под «вечную» блокировку в 2016 году. За это время портал запускал несколько средств обхода блокировок: открывал представительство в Tor и I2P, создал программу «Мой.Рутрекер», предназначенный для запуска «зеркал» самими пользователями.

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