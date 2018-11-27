Миллион персональных зеркал Рутрекера

Один из самых популярных интернет-ресурсов Рунета — торрент-трекер RuTracker объявил о запуске программы «Мой.Рутрекер», предназначенной «для простого и эффективного решения проблемы доступа на наш форум в связи с политикой блокировок и цензурирования интернета, которая ведётся на территории Российской Федерации».

А у нас тут "королевство своих зеркал" случилось.

Теперь каждый может…https://t.co/r117JVZPZz — Rutracker Org (@_rutracker_org) November 26, 2018

Интернет-сервис предлагает каждому пользователю создать для себя и для своих близких персональное зеркало Рутрекера, являющееся его полной функциональной копией:

«Всё, что потребуется пользователю — это зарегистрировать любой домен в любой доменной зоне, который впоследствии и будет использоваться как зеркало Рутрекера. Это позволит вам решить в частности проблему блокировок на тех устройствах, для которых сложно или невозможно настроить ВПН — то есть на некоторых мобильных устройствах, приставках, телевизорах и т.д. Для доступа на «Мой.Рутрекер» вам не потребуется ни настройка ВПН-доступа, ни плагины для браузеров, ни программы для обхода блокировок. Вам нужно лишь знать имя своего домена! При этом вы остаетесь владельцем этого домена и можете в любой момент использовать его не как зеркало Рутрекера, а в других целях по своему усмотрению (что вообще-то нежелательно)».

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Вся процедура, отмечает RuTracker, у пользователя средней квалификации займёт около 10 минут. Для настройки «зеркал» следует воспользоваться следующим алгоритмом:

1. Зарегистрировать любое доменное имя. Можно в том числе и в зонах .ru или .рф, но лучше всё-таки в любой международной.

«Вы можете использовать сервис для бесплатной регистрации домена на 1 год https://freenom.com/, — сообщает сервис. — Доменное имя вы можете зарегистрировать на любые, в т.ч. вымышленные, данные».

2. Необходимо зарегистрироваться по ссылке https://rutracker.me/

3. Непосредсвенно на самом сайте сайте необходимо будет нажать кнопку Создать зеркало, и вписать свой домен.

4. Система в течение нескольких минут проверит домен и добавит его на ожидание смены конфигураций, о чём пользователю придёт уведомление на электронную почту. О том, как сделать настройки можно ознакомиться на специально созданной странице с инструкциями к программе «Мой.Рутрекер».

5. RuTracker проверит корректность внесённых пользователем записей, и примерно через 10 минут созданное вами через «Мой.Рутрекер» зеркало начнёт функционировать. «В отдельных случаях, — отмечает сервис, — проверка может затянуться до суток».

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТЕПЕРЬ У ВАС ЕСТЬ СВОЁ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО РУТРЕКЕРА, О КОТОРОМ ЗНАЕТЕ ТОЛЬКО ВЫ !!!

Таким образом, весь процесс создания зеркала состоит из 5 шагов :

Регистрация домена —>> внесение его имени для проверки —>> ответное сообщение с именами NS серверов —>> прописывание NS сервера у своего регистратора —>> проверка записей и начало работы зеркала.

РосКомСвобода связалась с представителем команды РуТрекера — Алексом, который согласился ответить на наши вопросы. По его словам, в данный момент пользователи зарегистрировали уже около трёх сотен «зеркал».

На вопрос — можно ли в будущем использовать «Мой.Рутрекер» для «вытягивания» из-под блокировки других сайтов, Алекс ответил:

«Да, безусловно, здесь нет никакой специфики, любой сайт может воспользоваться этой технологией».

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Если же у кого-то из юзеров возникнет желание помочь команде РуТрекера, то на сайте есть форум техподдержки, где есть возможность всегда предложить свою помощь проекту. «Можно писать напрямую админам в личные сообщения на форуме», — добавил Алекс.

На вопрос о том, возникают ли сейчас проблемы с западными провайдерами и хостингам или давление на ресурс происходит только со стороны России, Алекс ответил:

«Поскольку западные провайдеры, в отличие от властей РФ, действуют в правовом поле, то никаких проблем не возникает. Как, собственно, у нас не было проблем с правообладателями до появления Роскомнадзора».

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Крупнейший русскоязычный BitTorrent-трекер, насчитывающий почти 15,8 миллиона зарегистрированных учётных записей, RuTracker.org был основан в 2004 году. В ноябре 2015 года Мосгорсуд суд принял решение о блокировке за «пиратство», и повторно — в декабре того же года, что дало право Роскомнадзору внести РуТрекер под «вечную» блокировку. В том же декабре юристы РосКомСвободы подали апелляцию, тем самым отсрочив блокировку, однако Мосгорсуд отказался ее рассматривать, поскольку «пользователь сайта, от лица которого подана жалоба, не является „стороной по делу“». 25 января 2016 года официально вступило в силу решение о блокировке сайта для российских пользователей. Тем не менее, этот ресурс остался одним из наиболее популярных в Рунете — согласно данным за 2017 год, сайт посещало порядка 8 миллионов пользователей в месяц.

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