Роскомнадзор возбудил административное дело против Google

За отказ подключаться к ФГИС, с помощью которой поисковики должны будут получать информацию о сайтах с противоправной информацией, американского IT-гиганта может ждать штраф до 700 т.р..

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google, LLC.

👩‍⚖️ В понедельник, 26 ноября 2018 года, управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google, LLC. Подробнее: https://t.co/n2M9qoWFE7 pic.twitter.com/2SnzBEaFej — Роскомнадзор (@roscomnadzor) November 26, 2018

«По российскому законодательству, — сообщает надзорное ведомство, — операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов».

Ранее, утверждает РКН, в результате контрольных мероприятий было установлено, что компания Google не подключен к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), что «образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.40 КоАП РФ. Для юридических лиц предусмотрена ответственность — штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей».

В отношении компании был составлен протокол об административном правонарушении. Рассмотрение дела по существу состоится в декабре текущего года.

О претензиях Роскомнадзора к компании Google стало известно в конце октября. Владелец хостинга DiPHOST Филипп Кулин, комментируя данную ситуацию, предположил, что хотя закон вступил в силу почти год назад, ФГИС существует только на бумаге, и к ней пока не составлено даже технического задания.

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