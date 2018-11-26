Роскомнадзор импортозамещает ПО за 4 млн рублей

В ходе очередного мониторинга сайта госзакупок РосКомСвобода обнаружила размещённый Роскомнадзором тендер на «Оказание услуг по переводу автоматизированных рабочих мест сотрудников Роскомнадзора на отечественное программное обеспечение». Закупка производится на основании ряда федеральных законов и подзаконных актов, регламентирующих запрет на допуск к использованию в государственных и муниципальных органах иностранного программного обеспечения (ПО) и обязывающих к переходу на отечественные программы.

Цена контракта 4 128 000 рублей.

Выполнить свои обязательства Исполнитель должен будет до 28 декабря 2018 года.

В документе сказано, что данное ПО должно быть включено в

единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Софт, также отмечает заказчик, должен регулярно обновляться для нейтрализации угроз эксплуатации уязвимостей операционной системы

Операционная система должна иметь совместимость с 64-разрядными процессорами архитектуры Intel x86-64 и материнскими платами с поддержкой стандарта EFI/ UEFI. Обязательно наличие средств удаленного администрирования и управления конфигурациями.

Операционная система должна быть совместима с офисным пакетом и браузером из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, совместимых с сертифицированными средствами выработки и проверки электронной подписи.

Для работы в сети «Интернет» и локальной сети заказчик определил следующие требования:

Веб-браузер с поддержкой стандартов HTML4/5;

Программа-клиент работы с почтовым сервером, обеспечивающая работу по протоколам POP3, IMAP4, SMTP, поддерживающая работу с функциями технического маскирования соединений (по протоколу SSL/TLS), снабженная функциями адресной книги абонентов, вложений файлов, поиска по сообщениям, поддерживающая форматы файлов сообщений mbox и eml, функцию поддержки вложений в формате TNEF, позволяющая составлять сообщения в виде простого текста и в формате HTML, совместимая с MS Exchange;

Программа-календарь и планировщик задач совместимые с MS Exchange.

Предустановленное системное программное обеспечение, входящее в состав дистрибутива операционной системы:

1. Офисный пакет (LibreOffice, Softmaker-freeoffice);

2. Интернет браузер с поддержкой гост-шифрования (ГОСТ Р 34.10-2012);

3. Почтовый клиент;

4. Среда эмуляции Windows (Wine) для запуска 32-х битных приложений;

5. Средства централизованного резервного копирования (Bacula или эквивалент);

6. Система отслеживания информации, имеющей отношение к безопасности системы Audit или эквивалент;

7. Графический пакетный менеджер.

Список проприетарных программ для ОС Linux, функциональность которых должна быть обеспечена в OC:

«1С: Бухгалтерия» версии не ниже 8.3;

Cредства АВЗ «Доктор ВЕБ» и «Антивирус Касперского»;

СКЗИ «КриптоПРО» версии не ниже 3.6.9 и веб-браузеров «CryptoPRO FOX» и «Chromium GOST»;

Skype;

TeamViewer;

Клиент Steam;

Draftsight;

Viber;

Криптоком;

VipNet.

ПО должно будет пройти приёма-сдаточные испытания и ознакомление пользователей Заказчика в количестве 345 человек.

Дата окончания подачи и срока рассмотрения первых частей заявок участников — 07.12.2018, дата проведения аукциона в электронной форме — 10.12.2018 г.

Мы проследим за всеми изменениями, которые будут происходить с этим контрактом, и как только станет известен победитель аукциона, сообщим об этом.

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