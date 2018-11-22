МВД Новосибирской области закупает систему слежения за онлайн-экстремизмом «Фоб»

После очередного мониторинга сайта госзакупок РосКомСвобода обнаружила тендер, цели которого с учётом специфики заказываемого товара выглядят несколько запутанными. Главное управление министерства внутренних дел РФ по Новосибирской области объявило о закупке аппаратно-программного комплекса (АПК) «Фоб», который предназначен для автоматизации процесса проведения комплексных исследований по материалам экстремистской направленности. Чуть больше недели назад такой же АПК заказывало ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Только если в предыдущем тендере сразу было понятно, для чего пермским полицейским понадобился «Фоб», то в описании сибиряков всё выглядит несколько путанно: «Поставка аппаратно-программного комплекса для автоматизации процесса выполнения комплексных исследований по материалам экстремистской направленности «ФОБ» для нужд ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения». Как программа вооружения влияет на поиск экстремизма в интернете, не совсем понятен.

Начальная сумма точно такая же, как в пермском тендере — 530 820 рублей.

«Поставка Товара, не стоящего на снабжении органов внутренних дел Российской Федерации, — указано в техническом задании, — в рамках данной закупки не допускается».

Средний срок службы до списания должен быть не менее 7 лет при проведении необходимых регламентных работ без учета морального старения оборудования (в пермском заказе значилось 5 лет).

К приобретаемому «Фобу» заказчиком выставлены следующие требования:

1. АПК предназначен для проведения основных этапов процесса проведения комплексных исследований по материалам экстремистской направленности.

«Фоб» обеспечивает различные возможности обработки ста­тических и динамических изображений представленных на электронных и бу­мажных носителях в файлах различных форматов, и рассчитан на круглосуточную работу с оператором.

2. Требования по назначению:

— возможность работы со следующими объектами исследования:

а) динамические изображения со звуковым сопровождением (сюжетные видеоролики, видеоклипы, последовательности слайдов и т.д.), представленные на электронных носителях в файлах различных форматов;

б) статические изображения (фотографии, рисунки, схемы и т.д.), представленные на электронных носителях в файлах различных форматов;

в) статические изображения (фотографии, рисунки, схемы и т.д.), представленные на бумажных носителях.

— АПК «Фоб» должен быть построен по модульному принципу, исходя из возможности разделения процесса выполнения исследований на этапы.

— В состав специального программного обеспечения «Фоб» входят программные модули (ПМ), обеспечивающие возможность выполнения экспертом основных этапов проведения комплексных исследований по материалам экстремистской направленности:

1) основной модуль, реализующий прикладной пользовательский графический интерфейс приложения, обеспечивающий работу с базой данных, редактирование и хранение материалов;

2) программный модуль обработки динамических изображений (сюжетные видеоролики, видеоклипы, последовательности слайдов);

3) программный модуль обработки статических изображений;

4) программный модуль обработки фонограмм.

АПК должен обрабатывать аудио- и видеофайлы, делать их анализ, анализировать метаданные, выделять стоп-кадры.

Дата окончания подачи заявок — 26.11.2018, окончание срока рассмотрения первых частей заявок участников — 27.11.2018, дата проведения аукциона в электронной форме — 30.11.2018 г.

Мы проследим за всеми изменениями, которые будут происходить с тендером, а как только станет известен победитель конкурса, сообщим вам об этом.

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