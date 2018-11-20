Роскомнадзор модернизирует свою информационную систему за 10 млн рублей

Роскомнадзор решил модернизировать свою Единую информационную систему (ЕИС) — соответствующие тендеры размещены на сайте госзакупок, которые были обнаружены РосКомСвободой в ходе очередного мониторинга данного портала:

1. Выполнение работ по расширению функциональных характеристик Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 2018 году.

2. Модернизация прикладной программной подсистемы (ППП) ЕИС «Интернет-портал Роскомнадзора» в части ведомственного информационного сайта.

Для первой закупки выставлена максимальная цена 6 500 000 рублей.

«Реализацию своих функций Роскомнадзор осуществляет, в том числе, на основе использования существующей автоматизированной информационной системы Роскомнадзора ­ «Единая информационная система Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций»», — указано в описании первого тендера.

Также в документе говорится, что ЕИС Роскомнадзора является территориально-распределенной автоматизированной системой управления, созданной на основе принципов единой архитектуры, основными целями которой в соответствии с приказом руководителя Роскомнадзора от 08 февраля 2016 г. № 86 являются:

• формирование единой информационно-коммуникационной среды, представляющей собой инструмент для автоматизации процесса осуществления государственных полномочий;

• формирование единой системы сбора, обработки, учета и хранения данных в области связи, средств массовой информации, информационных технологий и защиты персональных данных;

• повышение эффективности деятельности Роскомнадзора за счет организации территориально-распределенной сетевой инфраструктуры и внедрения современного комплекса программно-аппаратных средств;

• повышение эффективности управления территориальными органами Роскомнадзора за счет повышения качества и скорости принятия управленческих решений в результате использования новых возможностей, предоставляемых информационной системой;

• автоматизированное формирование показателей для оценки эффективности деятельности центрального аппарата и территориальных органов Роскомнадзора;

• автоматизированное формирование юридически значимых документов (лицензии, разрешения, свидетельства, акты и др.);

• предоставление государственных услуг (исполнение функций) в электронном виде.

ЕИС Роскомнадзора объединяет в себе три независимых информационных контура, реализующих административные процедуры по исполнению государственных функций, возложенных на Роскомнадзор:

• внутренний контур: предназначен для ведения баз данных и реестров Роскомнадзора;

• внешний контур: официальный сайт Роскомнадзора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

• контур взаимодействия: предназначен для организации межведомственного информационного взаимодействия.

В пункте «Перечень и основное содержание работ» заявлены:

Расширение функциональных характеристик ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора в части реализации функций работы с мероприятиями по профилактике нарушений; Расширение функциональных характеристик сервисной программной подсистемы обеспечения информационного взаимодействия (СПП ПОИВ) ЕИС Роскомнадзора с целью обеспечения взаимодействия с Минкомсвязи России для получения сведений о выделении полос радиочастот для РЭС и ВЧУ, с использованием системы межведомственного электронного влаимодействия (СМЭВ) 3.0; Расширение функциональных характеристик ППП «Ввоз РЭС и ВЧУ на территорию Российской Федерации» ЕИС Роскомнадзора для выполнения требований «Положения о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе встроенных или входящих в состав других товаров. Создание программно-технических механизмов для использования подключения ИС федерального органа исполнительной власти (ФОИВ) к интеграционному шлюзу национального сегмента РФ интегрированной информационной система Евразийского экономического союза (ИИС ЕАЭС).

«При расширении функциональных характеристик программно-технических компонентов, — также сказано в заказе, — должна быть предусмотрена возможность использования находящегося в распоряжении Заказчика программного обеспечения (средства криптографической защиты информации) «КриптоПро JCP», прошедшего сертификацию ФСБ России и используемого для формирования и проверки электронной подписи, обеспечения целостности и подлинности информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну».

Дата окончания срока подачи и рассмотрения заявок — 10.12.2018, дата подачи окончательных предложений — 12.12.2018, дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 13.12.2018 г.

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Для второй закупки максимальной ценой выставлено 3 485 000 рублей.

Состав работ:

1. Разработка и согласование частного технического заданий (ЧТЗ) на выполнение работ по модернизации сайта https://rkn.gov.ru/,

2. Выполнение работ в соответствии с согласованными ЧТЗ по следующим направлениям:

— Совершенствование функциональных, информационных и визуальных характеристик сайта;

— Разработка версии сайта, согласно федеральному закону от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации государственных органов и органов местного самоуправления» ;

— Обновление внешнего вида сайта и повышение удобства взаимодействия пользователей с его интерфейсом;

— Разработка адаптивной версии сайта;

— Унификация и тиражирование дизайна подведомственных сайтов;

— SEO-оптимизация сайта

Проведение предварительных испытаний,

3. Проведение опытной эксплуатации.

Устранение выявленных замечаний в процессе опытной эксплуатации в соответствии с требованиями Заказчика.

Проведение итоговых приёмочных испытаний. Ввод в промышленную эксплуатацию.

«Подход к дизайну Сайта, — говорится в пункте «Требования к дизайну и верстке», — должен обеспечивать как общую презентабельность Сайта, так и обеспечивать для пользователя удобство использования функционала Сайта, следовать современным тенденциям в построении сайтов государственных органов и учитывать возможности развития функционала Сайта».

Дизайн сайта, подчёркивает РКН, должен стимулировать посетителя оставаться на веб-ресурсе и возвращаться на него. «Дизайн Сайта должен соответствовать требованиям SEO, обеспечивать легкий и удобный (исключать множественный переход по страницам Сайта) доступ пользователей к информации и сервисам Сайта», — отмечает заказчик.

Требования к модернизации раздела «Открытые данные»:

В соответствии с методическими рекомендациями по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления версии 3.0 необходимо разработать человекочитаемое (без использования специального программного обеспечения) представление информации.

Необходимо привести паспорта наборов открытых данных в соответствие с методическими рекомендациями по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления версии 3.0.

Дата окончания срока подачи, рассмотрения и оценки первых частей заявок — 10.12.2018, дата подачи окончательных предложений — 12.12.2018, дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 13.12.2018 г.

Мы проследим за всеми изменениями в обоих тендерах, о победителях данных тендеров — сообщим.

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