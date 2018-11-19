Жаров, фермерский рынок, анонимность

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров попытался объяснить необходимость деанонимизации в интернете, в частности — в мессенджерах, на уровне собственного понимания о современных цифровых технологиях. Красной линией в спиче Жарова проходит тема доверия, и в качестве примера таких доверительных отношений он привёл ситуацию из личного опыта:

«…я и моя семья предпочитаем покупать продукты на небольшом фермерском рынке рядом с домом. Все дело — в доверии. На нашем маленьком рынке я знаю в лицо каждого продавца. Я уверен, что ни один из них сегодня не продаст мне испорченный товар — по той простой причине, что завтра он должен будет посмотреть мне в глаза. Между нами существует личный контакт. При каждой покупке мне понятна мотивация продавца, а ему — моя».

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«Экономика — это коммуникация, в которой очень многое завязано на доверии, — заявил глава РКН. — Развитие цифровой экономики невозможно без формирования доверительной и безопасной коммуникационной среды. Безопасность личности в цифровом мире — базовая ценность цифровой экономики».

После этого он перешёл к теме мессенджеров, которые являются «средством общения, дублирующим услуги традиционных операторов связи, но технически существующих «поверх» их инфраструктуры».

Затем Александр Александрович начал пугать своих читателей, а потом самого же себя опровергать. Сначала он заявил, что поскольку мессенджеры доступны для анонимной регистрации абонентов, они становятся благоприятной средой для различных неприятных и небезопасных явлений — назойливых рекламных рассылок (спама), массового распространения недостоверной информации, разного рода мошенничества. «Анонимность в общении, которую допускают мессенджеры, затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений», — заявил глава РКН, после чего перечеркнул свои же слова следующим пассажем:

«Мессенджеры предлагали (и предлагают) пользователям мнимую анонимность. Мнимую — потому что термин «анонимность» является не более чем маркетинговой уловкой».

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Таким образом, существует ли в мессенджерах анонимность или нет, Жаров пока ещё не определился, но отменить её всё равно хочет, тем самым обосновывая недавнее появление постановление Правительства РФ, которое вводит обязательные правила идентификации пользователей мессенджеров.

Александр Жаров считает, что предлагаемые его ведомством правила идентификации помогут бороться с мошенниками, при этом не нарушая права пользователей на тайну переписки. «В ходе исполнения новых правил запрашиваются только те сведения, которые необходимы для идентификации», — заявил он. По его мнению, введение ограничений на регистрацию аккаунтов должно помочь в создании «доверительной и безопасной среды для всех — операторов связи, государства, владельцев мессенджеров и пользователей».

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«Глава Роскомнадзора решил поманипулировать понятиями: рассказывая нам про анонимность, которой якобы всё равно не существует, призывает расстаться с ней полностью. Возможно, тотальной анонимности достичь на самом деле довольно тяжело, но, как в реальной жизни нас никто не заставляет, выходя из дома вешать на грудь табличку с паспортными данными или номером телефона, так и в сетевом пространстве нас не должны обязывать это делать. Только сам пользователь вправе решать — какими данными и с кем он готов поделиться. И в обмен получить, например, спектр определенных услуг: социальных, коммерческих, образовательных, развлекательных и т.д. Тотальная деанонимизация — очередной шаг к антиутопическому миру с абсолютным контролем над действиями граждан. Недаром реализация прав на анонимность и шифрование уже обсуждается на различных международных площадках, в т.ч. ООН, как реализация новых прав человека в цифровом пространстве», — Артем Козлюк, руководитель «РосКомСвободы».

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У многих интернет-пользователей недоверие существует не только к разного рода злоумышленникам, но и к государственным органам, которые всячески стараются влезть в жизнь российских граждан, даже если они не совершили ничего такого, что представляло бы опасность для общества, органов власти и конституционного строя. Это же касается и личных данных, которые они готовы доверить интернет-приложениям охотнее, чем властям, допускающим дыры в их защите, и ни разу не понесшим наказания за утечки. Техническая же часть панегирика вмешательству государства в частную интернет-жизнь россиян — разговор отдельный.

Федеральных законов, позволяющих государству следить за пользователями, издано множество — от регулирующего деятельность организаторов распространения информации 97-ФЗ до «пакета Яровой», который предоставляет властям полномочия чуть ли не по молекулам разбирать частную переписку, видео- и аудиозвонки сразу всех граждан. Тех же, которые хоть как-то сдерживают или контролируют власти, законы либо не работают, либо изначально носят чисто декларативный характер.

Операторы связи, к которым апеллирует Жаров, также давно перестали ассоциироваться у пользователей с независимой стороной коммуникаций. Мы помним, как третьи лица получили доступ к сим-картам журналиста «Эха Москвы» Сергея Пархоменко, а также оппозиционеров Георгия Албурова и Олега Козловского, чтоб завладеть их аккаунтами в мессенджере Telegram.

«Тут руководитель Роскомнадзора написал лонгрид про анонимность в мессенджерах (то ли путая, то ли специально опустив то, что большинство интересует приватность), — комментирует пассаж главы РКН Филипп Кулин (DiPHOST). — Собственно, тема с Постановлениям Правительства, которое было просто затычкой в иерархию нормативных актов, потому что закон обязывает его сделать, получила общественный резонанс и Сан Саныч набивает себе очков трепом на хайповую тему. Собственно, как я на хайповую тему блокировок, ошибок в «выгрузке» и вот это вот всё. Сан Саныч умеет душещипательно писать, так что там про «доверие государству», «он знает, что будет смотреть мне в глаза» (ох, а мне кто-нибудь в глаза посмотрит за зеркало Ока-инфо? а, смотрели, не работает метода) ну и вот это всё морализаторство».

Напомним, в конце октября текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее новые требования для мессенджеров и операторов сотовой связи. Документ обязывает все сервисы, подобные WhatsApp, Viber или Telegram, которые предоставляют услуги по обмену мгновенными сообщениями, убеждаться в том, что их новые пользователи — реальные абоненты, зарегистрированные у сотовых операторов. Новые правила вступят в силу в мае 2019 года. В них прописан уже и так соблюдаемый мессенджерами принцип регистрации номера телефона, при котором абонент вводит в приложении специальный код, полученный по sms.

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