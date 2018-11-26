IT-компании будут наказывать крупно

Роскомнадзор и администрация Президента готовят поправки, которые позволят штрафовать технологические компании на 1% от годовой выручки в России. Изменения коснутся Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение закона «Об информации». Об этом Reuters сообщили три источника, среди которых сотрудники российской и иностранной интернет-компаний, а также источник в отраслевой ассоциации.

«За последние пять лет Россия приняла ряд законов, ужесточающих регулирование интернета, — напоминает издание. — Поисковые системы теперь обязаны удалять из выдачи ссылки на заблокированные в России сайты, мессенджеры – передавать по запросу спецслужб ключи шифрования от переписки пользователей, а социальные сети и другие сервисы – хранить персональные данные россиян на серверах внутри страны. Многие крупные технологические компании, среди которых Facebook, Telegram и Google, по-прежнему не соблюдают эти правила, сообщал Роскомнадзор».

Размер штрафа составит один процент от годовой выручки в России, но не менее 1,5 миллиона рублей, даже если компания ничего не заработала, следует из поправок в КоАП, предложенных Кремлем. Штрафы планируется взимать неоднократно, при этом у Роскомнадзора останется право блокировать сайты компаний.

Штрафы могут оказаться значительно выше существующих. Например, выручка российского подразделения Google в 2017 году составила 45,2 миллиарда рублей, соответственно, размер штрафа по новым правилам превысит 450 миллионов рублей.

Согласно проекту поправок, увеличение размера штрафов должно затронуть большой перечень компаний: поисковые системы, например, Google и Яндекс; новостные агрегаторы, то есть сервисы Яндекс.Новости и Mail.Ru Новости; средства обхода блокировок запрещенных сайтов, такие как Tor, VPN и proxy-сервисы.

Поправки также коснутся организаторов распространения информации, то есть Telegram, WeChat и других сервисов по обмену сообщениями из списка Роскомнадзора; онлайн-кинотеатров, таких как Netflix, ivi.ru и Okko; а также любых компаний, которые в ходе работы собирают персональные данные россиян и, по закону, должны хранить их на серверах в России – соцсети, сотовые операторы, интернет-магазины.

Штраф смогут взимать неоднократно, при этом власти по-прежнему будут иметь право блокировать интернет-сервисы компаний в случае многократных нарушений законодательства, следует из проекта поправок.

Ранее о необходимости введения «оборотных штрафов» заявлял глава Роскомнадзора Александр Жаров, который считает, что это станет более действенным рычагом давления на иностранные компании, чем ограничение доступа к их ресурсам на территории РФ.

Кремль не ответил на запрос журналистов. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство не является субъектом законодательной инициативы и не участвует в разработке законопроектов.

Глава хостинга DiPHOST Филипп Кулин в своём Telegram-канале напомнил, что «есть такая концепция — убрать из блокировок то, что к вредной информации не относится», однако он не считает разумным относиться к таким заявлениям серьёзно:

«Органы исполнительной и законодательной власти в России состоят в ЗАО «Семь пятниц на неделе» и концепция может как неузнаваемо видоизмениться, так и вообще отмениться. Судя по всему, с 15 ноября она изменилась от «вместо блокировок» в сторону «вместе с блокировками»».

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«Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, конечно, традиционно слукавил (кто бы сомневался). Роскомнадзор является структурой исполнительной власти и вполне может и предлагать проекты законов через Правительство, и быть соразработчиком проекта. Важный момент тут в том, что штрафы буду иметь пенни, штрафы на должностных лиц, санкции — то есть, в отличии от блокировок, это начинает бить по конкретным людям», — также говорит Кулин.

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