Вступил в силу очередной пакет регулирующих Рунет законов

1 марта стало днём вступления в силу нескольких законов, в том числе касающиеся интернета.

Наибольший резонанс в Сети вызвал, пожалуй, закон «об иноагентских штрафах». Распространение в СМИ и интернете информации об НКО-иноагентах, общественных объединениях с таким статусом и о физлицах, или публикация производимых ими материалов без указания, что это иноагенты, будет теперь наказываться наложением административного штрафа от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей — для граждан; 4тыс. — 5 тыс. рублей составит штраф для должностных лиц; 40 тыс. — 50 тыс. рублей для юрлиц. Штраф для всех случаев предусмотрен с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

При этом, как отметили в Роскомнадзоре, утверждённой формы маркировки в СМИ информации об иностранном агенте нет, поэтому каждая редакция будет самостоятельно формулировать текст сообщения.

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С этого дня владельцы любых интернет-ресурсов обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу граждан. У администрации ресурса будет три дня на рассмотрение заявки и принятие решения по ней. Если через три дня интернет-сервис продолжает распространять данные, гражданин вправе подать в суд.

«Отказать в удовлетворении требования могут, только если распространение ваших персональных данных представляет общественную значимость. Например, ваше имя упоминается в журналистской публикации на важную тему или связано с обнародованием материалов резонансного уголовного дела. Но даже в этих случаях у вас все равно остается право на суд, и владельцы ресурса должны будут доказать законность публикации ваших персональных данных в каждом конкретном случае», — пояснил автор закона, депутат Антон Горелкин.

Он также сказал, что все это касается даже той информации, которую гражданин сам о себе выложил в публичный доступ. «Увидели опубликованный скрин вашей открытой страницы в соцсети — уже можете требовать его удалить. Аналогично с номером телефона, домашним адресом и даже просто вашим лицом. И тот факт, что информация взята из открытого источника, не будет оправданием для ее распространителя», — указал депутат.

Также с 1 марта у граждан РФ должны будут спрашивать отдельное согласие на распространение личной информации. При регистрации на любых интернет-ресурсах, сказал Горелкин, уже недостаточно будет «галочки» под пользовательским соглашением: «Должен быть отдельный вопрос с возможностью прямого ответа на него. Никаких «подразумевается по умолчанию» и прочего юридического камуфляжа».

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С 1 марта до 30 июня 2021 года продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой, превышающей 30 миллионов рублей за предшествующий календарный год, должны будут обеспечить возможность принимать к оплате карту «Мир». 1 июля 2021 года это предстоит сделать организациям и индивидуальным предпринимателям с годовой выручкой свыше 20 миллионов рублей.

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Внесение полного стажа в электронные трудовые книжки также вступило в силу. Каждый гражданин сможет обратиться в Пенсионный фонд, чтобы в его индивидуальный лицевой счёт включили сведения о его трудовом стаже из бумажной трудовой книжки за период работы до 1 января 2020 года.

Внесение дополнительной информации даст более высокий уровень сохранности данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, а также упростит представление данных о трудовом стаже при трудоустройстве. Электронные трудовые книжки были введены в России с 1 января 2020 года. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись трудовые книжки только в электронном виде.

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UPD. Для разъяснения ряда положений закона «об иноагентах» мы обратились к специалистам «Центра защиты прав СМИ». Главный вопрос, который интересовал нас — коснутся ли новые нормы обычных пользователей, — как об этом в ходе дебатов утверждали представители фракции КПРФ в Госдуме, с ними соглашались представители ЛДПР.

Однако, по словам специалистов, заявленные в новом законе штрафы адресованы средствам массовой информации. Напомним, в текущем виде формулировка выглядит так:

«Распространение в средствах массовой информации и в сообщениях и материалах средств массовой информации в информационно-телекоммуникационных сетях информации о некоммерческой организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента (за исключением информации, размещаемой в единых государственных реестрах и государственных информационных системах, предусмотренных законодательством Российской Федерации), либо производимых ею материалов без указания на то, что соответствующая организация является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, − влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой; на должностных лиц − от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц − от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой».

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То же самое повторяется в пунктах о неупоминании физлиц-иноагентов и общественных организаций, получивших соответствующий статус.

Как отмечает старший юрист «Центра защиты прав СМИ» Светлана Кузеванова, изначально формулировка в проекте была шире и действительно планировалось обязать обычных пользователей ставить пометку при упоминании иностранных агентов, но в окончательном варианте остались только СМИ, и эта формулировка тождественна закреплённой обязанности о проставлении пометки, которая сформулирована в ст. 4 «Закона о СМИ».

«Мы толкуем, что пометку необходимо ставить в самих СМИ, а также в материалах и сообщениях СМИ в соцсетях, — говорит Светлана Кузеванова. — Имеется в виду — самими СМИ, а не пользователями при репосте статьи, например».

Её слова подтверждает директор «Центра защиты прав СМИ» Галина Арапова. «Это зеркальная административка к обязанности ставить маркировку на публикациях об НКО-иноагентах, которую добавили в декабре в ст. 4 «Закона о СМИ», — отмечает она. — Формулировка в ст 13.15 говорит о публикациях в СМИ и сообщениях и материалах СМИ в Интернете, то есть в пабликах СМИ в соцсетях и в Telegram».

По пользователям, считает она, новое положение КаАП ударить не должно, поскольку они не являются субъектами обязанности по ст. 4 «Закона о СМИ», «и в КОАП говорится о распространении материалов в СМИ (а у обычного пользователя нет доступа к распространению информации в СМИ, где бы этот материал ни распространялся — в газете, на радио, на ТВ или на сайте сетевого СМИ или в пабликах редакций в соцсетях)».

«Пользователь может в соцсетях это только прокомментировать, но его авторский комментарий не является «материалом СМИ», поскольку не был подготовлен редакцией СМИ на одной из ее площадок», — продолжает Галина Арапова. При этом она допускает, что в трактовании данного закона на местах могут быть самые разные «сюрпризы»:

«Конечно, с нашим правоприменением ничего нельзя гарантировать — мало ли как конкретный судья в каком-нибудь городке прочитает КоАП! Они часто терминологию из области медиаправа и регулирования Интернета воспринимают как китайскую грамоту, так что тут без аккуратной защиты с грамотным толкованием этой сферы законодательства не обойтись, иначе могут хоть на пользователей, хоть на библиотеки [данное регулирование] распространить».

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Мы благодарим обеих экспертов за комментарии, а также публикуем ссылку на подготовленные «Центром прав СМИ» правовые рекомендации, которые разъясняют основные положения нового законодательства «об иноагентах».

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