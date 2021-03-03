Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалённом запрещённом контенте

Социальные сети ежегодно должны отчитываться об удалении запрещенного контента в России. Отчеты должны публиковаться не позднее 1 февраля каждого года. Электронную форму жалобы для пользователей следует разместить на домашней странице. Всё это следует из выложенного Роскомнадзором на общественное обсуждение проекта приказа «Об утверждении требований к электронной форме для направления обращений о распространяемой с нарушением закона информации».

Документ был разработан во исполнение федерального закона №530-ФЗ, который обязывает социальные сети с количеством более 500 тысяч российских посетителей в сутки самим искать и удалять запрещённый контент. Закон также обязывает Роскомнадзор вносить подпадающие под его действие ресурсы в специальный «реестр социальных сетей».

Отчет должен включать результаты мониторинга соцсетей для выявления «запрещенной информации», включая общее количество страниц, на которых она была размещена и удалена. количество, с которых социальная сеть самостоятельно удалила эту информацию, не обращаясь к РКН; количество страниц, содержание которых был заблокирован пот запросу РКН; количество страниц, по поводу которых социальная сеть контактировала с РКН и так далее.

Кроме того социальные сети должны облегчить рядовым пользователям, желающим пожаловаться на крамольный контент на странице другого пользователя, разработав специальные формы для отправки таких доносов.

Обращения пользователей должны будут направляться через специальную электронную форму на русском языке, размещенную на главной странице соцсети. Доступ к ней должен быть также возможен и с персональной страницы пользователя, говорится в другом проекте приказа.

Эксперты рынка отмечают, что очередные требования российского цензурного органа будут выполняться только российскими соцсетями, и едва ли встретят понимание со стороны американских IT гигантов таких как Facebook, Твиттер или YouTube. При этом сотрудничество таких иностранных социальных сетей, как ТикТок, с российскими властями в вопросе удаления неугодного властям контента, вполне вероятно.

С 1 февраля в России начал действовать вышеупомянутый закон, обязывающий соцсети самостоятельно выявлять и блокировать страницы с запрещенной информацией. По данным РКН, одним из самых злостных нарушителей российских законов в этой части является Twitter — за последние 4 года этому сервису было направлено 28 тысяч требований об удалении противоправного контента, причем 2,8 тысяч материалов так и не были удалены.

Теперь же надзорные ведомства обратили внимание на TikTok. В Роскомнадзоре заявили, что в феврале в этой соцсети началось распространение видеороликов, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних. Аккаунты, содержащие такую информацию, были заблокированы, утверждают в ведомстве. Между тем глава СК Александр Бастрыкин уже поручил провести проверку в связи с распространением такой информации и принять меры.

Общественное обсуждение проекта приказа Роскомнадзора продлится до 16 марта текущего года. Если у вас будут какие-то пожелания или замечания, вы можете оставить их на странице документа.

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