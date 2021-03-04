Правительство хочет ввести ещё один налог для интернет-компаний

Введение нового налога для глобальных компаний обсуждалось на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, рассказали «Ведомостям» его участники. На нем присутствовали, в частности, представители компаний «Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ», «1С», венчурного фонд Almaz Capital Partners, Альфа-банка, РЖД, Mail.ru Group, «Яндекса», отраслевых ассоциаций. Встреча состоялась в рамках обсуждения новых мер поддержки и развития российской IT-отрасли, говорят ее участники.

Собранные средства планируют направить на поддержку российской IT-отраслиhttps://t.co/u2IPySgGI3 — МБХ медиа (@MBKhMedia) March 4, 2021

«Новый налог – это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название – «Цифровой налог», рассказал один из участников совещания. – Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы».

Средства планируется направлять на поддержку IT-отрасли. Решение по новому налогу может быть принято до середины года.

Помимо нового налога, участники совещания обсуждали возможность перераспределения средств с уже действующего налога на добавленную стоимость («налога на Google») для иностранных организаций на оказание электронных услуг.

Необходимость в перераспределении средств от уже существующего налога и введении нового появилась из-за того, что бюджет уже не может обеспечивать расширение поддержки IT-отрасли. Об этом на совещании говорил Чернышенко.

ФНС не ответила на запрос о новом налоге. Пресс-служба Минцифры только сообщила, что перераспределение НДС не обсуждается.

Президент России Владимир Путин в феврале раскритиковал владельцев соцсетей за стремление к прибыли «любой ценой», в том числе в ущерб пользователям. Господин Путин пояснил, что имеет в виду вред от некоторого контента, и добавил, что на это нужно «реагировать».

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