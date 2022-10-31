На стадионах появятся «Fan ID-турникеты», а госорганы поэкспериментируют с российским ПО

1 ноября

Согласно постановлению Правительства, начинается эксперимент по предоставлению права на использование открытого программного обеспечения, что позволит развить эту сферу.



Эксперимент должен создать условия для использования открытого софта федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, исполнительными органами субъектов, органами местного самоуправления.



В эксперименте на добровольной основе участвуют Минцифры, МВД, Росреестр, а также Российский фонд развития информационных технологий. Иные органы, организации и лица могут подать заявки на участие до 1 апреля 2023 года. Сам эксперимент продлится до 30 апреля 2024 года.

Все торгующие маркированной водой юрлица будут обязаны передавать данные об обороте товара через систему электронного документооборота.

2 ноября

Минспорт утвердил требования к информационным системам контроля доступа на объекты спорта, согласно которым со 2 ноября на стадионах должны быть установлены турникеты и моторизированные калитки. С июня 2022 года действует закон о введении паспорта болельщика. Согласно документу, на спортивные соревнования пустят только при наличии Fan ID. Для аутентификации зрителей и других участников официальных спортивных соревнований применяются информационные системы. Требования к ним прописаны в приказе Минспорта.



Пройти на стадион можно будет через контрольно-пропускной пункт, турникет или моторизированную калитку. Все такие проходные должны быть оборудованы стационарными считывающими устройствами. Компьютер считает Fan ID зрителя или участника соревнования и определит статус такого документа — доступ разрешен или доступ запрещен.

Электронные сигареты и электрические испарители промаркируют в ЕАЭС. В рамках Сообщества решено ввести маркировку электронных сигарет и электрических испарителей средствами идентификации. Государства ЕАЭС самостоятельно определят дату введения и порядок маркировки. ЕЭК надо будет уведомить от этом не позднее чем за шесть месяцев.

23 ноября

Банкам разрешили запрашивать в Федеральной налоговой службе информацию о мобилизации клиентов. Такая норма Федерального закона от 20 октября 2022 года № 406-ФЗ вступает в силу 23 октября.



Речь идет о мобилизованных бизнесменах, которые запрашивают в банке кредитные каникулы. Если такой заемщик не представил документы о мобилизации, кредитор вправе запросить в ФНС подтверждение достоверности таких сведений.



Федеральная налоговая служба в пятидневный срок со дня получения запроса подтверждает достоверность этих данных на основании сведений, полученных от Минобороны с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

30 ноября

Истекает срок, когда оформление и выдачу биометрических загранпаспортов в МФЦ могли осуществлять сотрудники МВД. Такая норма содержится в Постановлении Правительства от 22 декабря 2012 года № 1376.



С 1 декабря 2022 года оформить биометрические загранпаспорта можно будет через работников многофункциональных центров. Передать им эти функции планировали еще с 1 декабря 2020 года. Однако из-за пандемии регионы не смогли обеспечить МФЦ необходимым оборудованием.



Для получения загранпаспорта нового поколения в МФЦ нужно написать заявление, получить персональный штрихкод и просканировать его в криптобиокабине. Гражданин предоставляет биометрические данные: изображение лица, отпечатки пальцев и предъявляет для сканирования российский паспорт. Отслеживать готовность паспорта можно через каналы МФЦ.