Прокуратура потребовала заблокировать 173 ресурса, связанного с Навальным

Прокуратура обнаружила и потребовала заблокировать как минимум 173 интернет-страницы, связанные Алексеем Навальным и его проектами, пишет правозащитный проект «Сетевые Свободы». Сегодня в Тверском суде Роскомнадзор раскрыл основание, по которому блокируются сайт оппозиционного политика и YouTube-канал «Навальный LIVE».

Согласно требованию, подписанному заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным, в интернете обнаружены как минимум 173 ресурса, используемых запрещенным за экстремизм Фондом борьбы с коррупцией. В приложении к документу на 19 листах перечислены страницы в Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Яндекс.Дзен», каналы и боты в Telegram, а также сайты отдельных проектов: штабов Навального, ФБК, «Умного голосования» и даже «РосЯмы» и «РосЖКХ», которые давно отключены.

Помимо этого ведомство потребовало заблокировать страницы страницы отдельных людей и чаты в Viber и WhatsApp.

«Скажу, что [отдельно взятых] людей в этом списке не так много. Скорее группы, сайты и ролики на ютубе», — рассказал «Новой газете» адвокат политика Леонид Соловьёв.

Прокуратура считает, что сайты используются для «пропаганды деятельности» и «реализации мероприятий» структур Навального, признанных российскими властями «экстремистскими». Кроме того, замгенпрокурора требует «в случае воспроизведения информации на других сайтах ограничивать к ним доступ в установленном порядке».

Генпрокуратура запретила 173 сайта, связанных с Навальным. Среди них чаты в Viber и WhatsApp



Сайты якобы используют для «пропаганды деятельности» ФБК, признанной экстремистской организацией https://t.co/Kwp9dYbELT — TJ (@tjournal) September 23, 2021

17 сентября Google и Apple ограничили доступ к приложению «Навальный» в российских магазинах Google Play и App Store. Позднее Google потребовал от сторонников Навального удалить документы в Google Docs со списом кандидатов, рекомендуемых «Умным голосованием». Кроме того, Telegram заблокировал ботов «Умного голосования», объясняя решение «днями тишины».