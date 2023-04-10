Кого в марте преследовали за слова в интернете: политики и активисты

Февраль 2023 года закончился событием, которое потрясно не только Рунет, но и весь остальной мир. Вполне логичным стало то, что эта история получила продолжение и в марте.

Речь идёт о деле против жителя Тульской области Алексея Москалёва, чья 13-летняя дочь Маша нарисовала пацифистский рисунок, после чего одна из педагогов написала донос в правоохранительные органы. Сам отец-одиночка уже привлекался к ответственности за «дискредитацию армии», поэтому полиция вновь обратила на него внимание и завела уже уголовное дело по ч.1 статья 280.3 УК РФ. Мужчина был задержан, а девочка отправлена в приют.

В марте Алексея Москалёва отправили под домашний арест и уже в конце месяца суд дал ему два года колонии, но вскоре выяснилось, что он сбежал перед приговором. Какое-то время о нём ничего не было известно, затем силовики в Беларуси объявили о задержании туляка. По некоторым данным, обнаружить его удалось после того, как он включил свой мобильный телефон и сделал с него звонок.

За побег Москалеву грозит до четырех лет лишения свободы в дополнение к основному сроку. Мать Маши Москалевой Ольга Ситчихина собирается забрать дочь из приюта. По некоторым данным, на этом настояла детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Маша Москалёва написала письмо своему отцу.



Адвокат Дмитрий Захватов его публикует по просьбе Алексея.



«Я очень люблю тебя и знай ты ни в чем не виноват я всегда за тебя и все что ты делаешь — правильно…», — написала Маша.



Вчера стало известно, что Алексей Москалев сбежал… pic.twitter.com/PGat5VQtjg — Андрей Пивоваров (@brewerov) March 29, 2023

Следственный комитет РФ объявил в розыск первого иностранного агента. Им стал координатор движения «Голос» из Твери Артём Важенков, который обвиняется в злостном неисполнении обязанностей иностранного агента (статья 330.1 УК РФ). Ранее он дважды в течение года привлекался к административной ответственности за отсутствие маркировки иностранного агента на публикациях в его социальных сетях.

Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал на 150 тысяч рублей депутата Самарской областной думы от КПРФ Михаила Абдалкина по делу о «дискредитации» армии РФ из-за видео, на котором он смотрит ежегодное послание Президента России Владимира Путина с лапшой на ушах. После оглашения судебного постановления адвокаты Абдалкина заявили, что несогласны с решением суда и будут его оспаривать.

Ранее комитет Самарской губернской думы по регламенту объявил публичное порицание Михаилу Абдалкину и назвал его поведение недопустимым. Комитет предложил думе исключить Абдалкина из партии. Депутаты проголосовали за, но фракция КПРФ еще не приняла это решение. Один из депутатов назвал видео с лапшой «вещью, которую тиражируют, что повышает боевой дух нацистов». Глава самарской фракции ЛДПР Александр Степанов предложил отправить Абдалкина на военную службу. А главный самарский единоросс Александр Живайкин заявил, что даже солдаты в окопах «встали, не боясь снайперов» во время послания Президента.

Тимирязевский районный суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии общего режима бывшего студента-математика, создателя Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова за «распространение недостоверной информации» о российской армии. Поводом для этого стали посты активиста о «специальной военной операции», в том числе — о событиях в Буче.



«Буквально все обвинительное заключение — от первого до последнего слова — противоречит действительности. Я же подписываюсь под каждым словом, которое написал год назад. Все эмоциональные оценки сохранили свою силу, а каждое утверждение о фактах нашло множество подтверждений», – заявил он.

Amnesty International признала молодого человека узником совести.



Выступить с последним словом суд Иванову не позволил.

29 марта в Мосгорсуде автор Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов, получивший 8,5 лет колонии, планировал выступить с последним словом. Но судья прервал его и не дал закончить речь. Вот это неозвученное последнее слово. https://t.co/9vkuMcGyJf — The New Times (@the_newtimes) March 31, 2023

Новосибирского активиста Сергея Крупенько оштрафовали на 40 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). Советский районный суд города счел «дискредитацией» слова Крупенько в видео на канале «Красный поворот», посвященном тезису про «геноцид народа Донбасса все восемь лет до СВО». Мужчина ссылался на доклад уполномоченной по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, согласно которому в 2021 году на территории Донбасса погибло семь мирных жителей.

В материалах дела, которые рассматривал суд, не оказалось диска с записью. «Поэтому остается непонятным, каким образом судья знакомилась с видео, да и знакомилась ли вообще», — отметили активисты.

Суд назначил уфимцу Альберту Рахматуллину 40 часов обязательных работ по статье о нарушении проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). Полицейские составили на него протокол из-за съемки акции жителей. Они пришли к администрации Уфы с грязными кастрюлями и вещами, потому что два месяца жили без горячей воды. Рахматуллин назвал акцию «Бунт грязных кастрюль» «перформансом».



С ноября в многоэтажном доме отключили газ из-за аварийного состояния дымоходов. Жителям предложили починить его за 150 тыс. руб. Они вынуждены греть воду в ведрах. Ранее они вышли на пикеты с плакатом: «Газ в Европе, Уфа в <одном из мест человеческого организма>!».

Против нескольких сотрудников «Мемориала» возбудили уголовное дело о по статье о реабилитации нацизма. По версии следствия, «сотрудники общества действовали в целях осуществления публичного отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала» и распространяли «заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, с использованием средств массовой информации».

Позже уголовное дело о «повторной дискредитации армии» завели на председателя совета «Мемориала» Олега Орлова.

Накануне у сотрудников организации прошли обыски. СК сообщил, что они проводились по делу о реабилитации нацизма.



Позднее в «Мемориале» сообщили, что Орлова отпустили под подписку о невыезде. «Дело о повторной дискредитации было возбуждено из-за репоста на его странице в Facebook его же статьи «Им хотелось фашизма. Они его получили», опубликованной французским изданием Mediapart 14 ноября 2022 года», — пояснили в центре.



Представитель «Мемориала» Никита Петров назвал обвинения организации в реабилитации нацизма «фабрикацией дела на пустом месте». Он уточнял, что в обществе никогда не отрицали и не ставили под сомнение выводы Нюрнбергского трибунала. По его словам, в оценке советской истории сотрудники опирались на вердикт Конституционного суда от 30 ноября 1992 года.

Суд в селе Красногвардейское Республики Адыгея признал местного жителя Игоря Короткова виновным в распространении фейков о военных (часть 1 статьи 207.3 УК РФ). Дело против него возбудил Следственный комитет из-за ссылки в WhatsApp на видео «Украина: поражение Путина» с YouTube-канала «Навальный LIVE». Коротков прислал ссылку в чат в марте 2022 года. Житель Адыгеи обжалует приговор. Юрий Коротков дважды участвовал в выборах районного совета депутатов как самовыдвиженец.

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на 14 суток по обвинению в демонстрации экстремистской символики. Речь идет о посте в группе сторонников политика в соцсети «ВКонтакте».



Согласно протоколу, составленному полицией, суть преступления состояла в следующем: во «ВКонтакте» на странице «Евгений Ройзман» был опубликован ролик «За что Путин сажает Навального?», в котором демонстрировался значок «Фонда борьбы с коррупцией», который признан экстремистской организацией и запрещён в России.



Супруга политика Юлия Крутеева рассказала в Facebook о написанном кем-то еще в декабре доносе на её мужа. В доносе, по ее словам, утверждалось, что Ройзман якобы разместил в «ВКонтакте» экстремистскую символику:

«Проблема в том, что Ройзман не зарегистрирован в ВК. Просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе "Евгений Ройзман", к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в ВК порядка 20».

Ранее адвокат Ройзмана Владислав Идамжаков рассказал, что расследование дела его подзащитного о «дискредитации армии» закончено. Скорее всего, следующий этап разбирательства начнётся в апреле.

Рудничный районный суд Кузбасса огласил приговор журналисту Андрею Новашову по части 1 статьи 207.3 УК. 8 месяцев исправительных работ и запрет публикаций на один год. Журналисту вменили в вину десять мартовских публикаций в VK, в которых якобы содержались «военные фейки».

Экс-координатору штаба Навального в Костроме Александру Зыкову ужесточили обвинение по делу о распространении «фейков» про российскую армию.



Следственный комитет переквалифицировал дело на тяжкое, добавив политический мотив, теперь вместо трех лет лишения свободы Зыкову грозит десять.



Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации экс-главы штаба Навального во «ВКонтакте». В них он, в частности, рассказывал о погибших военнослужащих из костромского полка ВДВ, о трагедии в Буче и об <антиспецоперационном> митинге в Амстердаме и Гааге.

Силовики пришли с обыском к тамбовскому участнику движения «Голос» Владимиру Жилкину. Правозащитник сообщил, что следственные действия скорее всего связаны с «ивановским делом».



Речь идет о деле против Михаила Гусева — антивоенного активиста и наблюдателя за выборами из Иванова, которого преследуют по статье о повторной дискредитации армии. В октябре и ноябре 2022 года у участников «Голоса» в разных регионах России прошли массовые обыски по этому делу.

Позже Жилкин рассказал SOTA, что считает обыск акцией устрашения.

Главу Совета матерей и жён оштрафовали на 30 тысяч за стрим на YouTube. Суд признал Ольгу Цуканову виновной в злоупотреблении свободой массовой информации (статья 13.15 КоАП РФ). Поводом для составления протокола стал стрим «Кто и зачем прессует Совет матерей и жен». В нем Цуканова заявила, что якобы «многие аналитики» считают спецоперацию «договорняком». Обвинение посчитало, что слова Цукановой создают угрозу причинении вреда жизни и здоровью людей, а также угрозу массового нарушения общественного порядка.

В Карелии ФСБ задержала 19-летнего участника Гражданского альянса России Никиту Клюню по обвинению в диверсии на железной дороге. Молодому человеку вменяют статью об организации террористического сообщества. Сейчас Клюня находится в изоляторе временного содержания МВД в Петрозаводске.



По мнению следствия, Клюня получил некое сообщение, в котором содержится информация об изготовлении взрывного устройства. Никите Клюне грозит от 15 до 20 лет колонии, на первом допросе он признал свою вину и задержан на два месяца.

Росфинмониторинг внес в список экстремистов 19-летнего активиста из Карелии Никиту Клюня



В марте ему предъявили обвинения по статье о содействии террористической деятельности. Она предусматривает срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы. pic.twitter.com/91QOMh86ot — SVTV NEWS (@svtv_news) April 1, 2023

В Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) против Михаила Шендакова. Сообщается, что он «в одной из социальных сетей опубликовал видеоролик с личным участием, в котором, согласно заключению эксперта, содержатся призывы к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников силовых структур и представителей власти».

Как сообщила жена фигуранта дела, 1 февраля в их доме прошел обыск, а сам Шендаков был задержан 31 января. В отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 23 марта 2023 года стало известно о том, что психолого-психиатрическая экспертиза признала Шендакова нуждающимся в принудительных мерах медицинского характера. Основанием для принудительного лечения эксперты называют «стойкие бредовые идеи». Бывший военный известен своими радикальными высказываниями, за что неоднократно привлекался к ответственности.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала полковника в запасе и активиста Михаила Шендакова нуждающимся в принудительном лечении, т.к. у него якобы есть «стойкие бредовые идеи».

Против него возбудили дело о призывах к экстремизму из-за видеороликаhttps://t.co/nf2gyhAvIr — ОВД-Инфо (@OvdInfo) March 24, 2023

Кемеровского активиста Булата Шумекова приговорили к семи годам колонии по статье о «фейках» про армию из-за неких видео о «спецоперации» в Украине.



Ранее Шумекова неоднократно штрафовали из-за участия в акциях в поддержку Навального и <антиспецоперационных> высказываний — в частности из-за призыва саботировать провоенные концерты.

В Петрозаводске задержали 18-летнего студента Университета морского флота по подозрению в государственной измене



Андрея Васюренко подозревают в том, что он якобы пытался склонить россиян перейти воевать на сторону Украины. Также силовики отмечают, что Васюренко является сторонником независимой Карелии. Теперь ему может грозить до 20 лет по статье «Государственная измена».



Эксперты правозащитного проекта «Первый отдел» отмечают, что преступление, в котором подозревают Васюренко — это первое известное задержание за подстрекательство к такой форме госизмены, а само это обвинение — «опасный прецедент».

Московский активист Максим Лыпкань переведён в психиатрическую больницу. В прошлом месяце прямиком перед годовщиной «спецоперации» Лыпкань был обвинен в «фейках об армии» и заключён в СИЗО.

Ивановские силовики составили на депутата областной думы от КПРФ Владимира Любимова административный протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ. Поводом для этого стал донос. Его автора возмутила публикация коммуниста с текстом «Могилизация мужчин, овдовизация женщин, осиротизация детей» на фоне российского флага. Любимов разместил её в январе текущего года на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Автор доноса требовал возбудить против депутата уголовное дело об оскорблении представителей власти (статья 319 УК РФ). Любимов удалил пост.

«Сота» опубликовала обвинительное заключение по делу о «фейках об армии» саратовского муниципального депутата Олега Непеина, которому по ч.2 ст.207.3 УК грозит до 10 лет лишения свободы.



Непеину вменяют ряд высказываний в телеграм-чате «Саратов-Энгельс» о «спецоперации». Все реплики были посвящены предполагаемо большим потерям армии РФ и мирного населения Украины, трагедиям в Буче, Мариуполе и Мелитополе. «Недостоверность» этих заявлений традиционно обосновывается ссылками на сообщения Минобороны.



При этом из заключения выясняется, что для доказательства принадлежности реплик Непеину использовалась прослушка его телефонных разговоров. Сейчас Непеин находится под подпиской о невыезде, он опротестовал законность проведения у него обыска.

В конце марта прошло очередное заседание по существу дела московского активиста Михаила Кригера, которого за посты в Facebook обвиняют в оправдании терроризма (два эпизода по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия (один эпизод по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Специалист Игорь Жарков опроверг оправдание терроризма в постах москвича, которые ранее вынес эксперт обвинения Юрий Хомяков, чьи выводы были основаны на устаревшей методической базе. Также выступили свидетели защиты, охарактеризовавшие Кригера как одного из активных организаторов благотворительных вечеров и помощи беженцам ещё со времён войн в Чечне. По ходатайству адвоката Михаил Бирюков к материалам дела была приобщена характеристика от Сахаровского центра, но повторное ходатайство адвоката Катерины Тертухиной об исключении недопустимых доказательств из материалов уголовного дела суд отклонил. Ближайшее заседание теперь состоится в мае.

В обвинении снова фигурируют комментарии о самоподрыве архангельского студента Михаила Жлобицкого.

ФСБ задержала жительницу Хабаровска, активистку движения «ЯМыФургал» за госизмену в виде финансирования ВСУ (ст. 275 УК). Это второе подобное уголовное дело, по словам известного журналиста Дмитрия Колезева.



Силовики сообщили, что девушка, «действуя по мотивам политической ненависти и вражды, осуществила переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования».

Ивановскому активисту суд дал день, чтобы изучить 321 лист уголовного дела о дискредитации армии и политическом вандализме. Ограничить срок ознакомления Сергея Веселова с материалами уголовного дела против него потребовал следовать. Суд его поддержал.

Как сообщил «7х7» адвокат Оскар Черджиев, в деле два тома на 247 и 74 листа. Против Сергея Веселова силовики возбудили пять уголовных дел. Позднее полицейские объединили их в одно производство.

Веселова обвинили в дискредитации военных (статья 280.3 УК РФ) и вандализме по мотивам политической ненависти (статья 214 УК РФ). Поводом стали <антиспецоперационный> слоган, который он написал на здании военкомата в Шуе, и ролики на его YouTube-канале. В них Веселов называл судью «патентованным кретином» и «идиотом», читал <антиспецоперационную> речь и рассказывал про Бучу.

Московский районный суд Петербурга приговорил к 5,5 годам колонии археолога и инвалида III группы Олега Белоусова по делам о военных «фейках» (часть 2 статьи 207.3 УК РФ) и призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ).



Белоусову также запретили в течение пяти лет администрировать сайты в интернете. Ранее прокуратура просила назначить обвиняемому 9,5 лет лишения свободы. Это – первый приговор по статье о «фейках» об армии РФ, вынесенный в Петербурге. Рассмотрения своих дел, по данным «Сетевых свобод», ожидают еще по меньшей мере семь человек.



По версии следствия, петербуржец опубликовал во «ВКонтакте» комментарий о Владимире Путине, назвав его «предателем и военным преступником», который разрушает «русскоязычные города Мариуполь и Харьков». Этот комментарий, как утверждает следствие, призывает к «уничтожению городов с русским населением», содержит «признаки к побуждению насильственных действий против группы по национальному признаку «русские», а также обвиняет Президента Владимира Путина в преступлениях». Следствие также считает, что Белоусов своими записями призывал к действиям, направленным «на насильственное изменение конституционного строя России и национальной розни».



В последнем слове Белоусов заявил, что следствие сделано ложные выводы, основываясь на фразах, выдернутых из контекста. «Каким-то чудом в дело попала моя фраза «У меня интерес к Украине – приехать в гости, а не бомбить города и убивать людей». Где здесь ненависть и вражда?» – сказал он. Белоусов уточнил, что в его действиях нет состава преступления, и попросил суд оправдать его.

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края назначил экс-главе местного отделения «Справедливой России» Александру Каменюку штраф в 450 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК).



Поволом для этого стали критические ролики в Instagram, в том числе о ходе мобилизации и деятельности сотрудников местного отдела по борьбе с экстремизмом. Активисту также запретили в течение двух лет администрировать сайты, паблики и публиковать материалы в интернете.

Студентка из Архангельска Олеся Кривцова, которую обвиняли по уголовным статьям о повторной «дискредитации» армии и оправдании терроризма из-за антивоенных постов в соцсетях, сбежала из-под домашнего ареста и сейчас находится в Литве. Приморский районный суд Архангельской области заочно арестовал активистку.

Суд приобщил к материалам дела Олеси Кривцовой пост с просьбой объявить ее в межгалактический розыск 🤪



Поводом для заочного ареста студентки стало видео об ее отъезде из России. Тогда адвокат предложил приобщить и другой пост, где Кривцова говорит, что https://t.co/TDR05zQOzq… pic.twitter.com/AglTznftap — Холод (@holodmedia) March 31, 2023

Центральный районный суд Тольятти приговорил бывшего сопредседателя местного отделения партии ПАРНАС, 48-летнего Андрея Балина, к семи годам колонии общего режима по делу о «фейках» про армию. Дело против Балина возбудили в июне 2022 года. Поводом стали шесть постов Балина во «ВКонтакте» о «спецоперации». О чем говорилось в постах, не уточняется. Ранее Балина оштрафовали на 35 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии.

Бизнесмен Олег Дерипаска направил иск о защите чести и достоинства к главе отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих. Заявление подано в Арбитражный суд Москвы, заседание назначено на 1 июня.



В карточке суда причины иска не поясняются. Представитель Дерипаски сказал СМИ, что подача заявления в суд обусловлена утверждениями об его участии в залоговых аукционах и требованием опровержения.



Напомним, в июне 2021 года Мосгорсуд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

Суд в Якутске признал главу местного «Яблока» Анатолия Ноговицына виновным в повторной дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ) и оштрафовал на 200 тысяч рублей.Помимо штрафа судья назначил оппозиционеру запрет на выезд. Ранее действовавшие ограничения на использование связи и интернета, выход из дома в ночное время отменены.



Поводом для уголовного дела стало размещенное в сентябре видео Ноговицына о мобилизации. Глава якутского «Яблока» заявил, что все, кто поедет в Украину, будут «покрыты позором».

Басманный районный суд заочно арестовал политика Максима Каца по делу о распространении «фейков» об армии. В конце октября стало известно, что МВД объявило Каца в розыск. После этого он рассказал, что узнал о возбуждении дела против него несколько месяцев назад, когда заказал официальную справку об отсутствии судимости, в которой это было указано.

Жителя Тверской области насильно положили в психбольницу за желание воевать на стороне Украины. Сотрудники ФСБ задержали мужчину в мае 2022 года. Он проводил стримы на ютубе в поддержку Украины. В его телеграме нашли переписку с «неустановленными лицами», в которой он, по данным из пресс-релиза суда, согласился вступить в находящийся в Украине «Легион "Свобода России"» (организация запрещена в РФ). В ответ ему якобы скинули план, как проникнуть из России в Украину вне пунктов пропуска «для участия в действиях против ВС РФ и убийства российских военных».



Суд пришел к выводу, что житель Тверской области был невменяем, и освободил его от уголовной ответственности. По мнению судей, психиатрический стационар «будет способствовать контролю за устойчивостью улучшения его психического состояния».

СК возбудил уголовное дело по статье о «фейках» про вооруженные силы России против экономиста, профессора Чикагского университета и экс-проректора ВШЭ Константина Сонина. Поводом для возбуждения стали три поста в Telegram. Сонин выступал против «спецопервции» в Украине.

Против известного экономиста Константина Сонина власти возбудили дело по статье о распространении так называемых фейков об армии. Радио Свобода поговорило с Сониным о его уголовном деле и о том, что происходит после начала войны с российской наукой.https://t.co/39xIVg5YbC — Радио Свобода (@SvobodaRadio) March 30, 2023

Создатель канала «Сердитая Чувашия» Семен Кочкин стал фигурантом уголовного дела о «дискредитации армии». Предлогом послужил его пост о начальнике Главного вычислительного центра Минобороны РФ Роберте Баранове, который предположительно руководил определением целей для пуска ракет по Киеву. Ранее создатель «Сердитой Чувашии» был объявлен «иноагентом», а сейчас он находится в эмиграции.

На жительницу Удмуртии составят протокол после записи жалобы Путину на плохую дорогу. Жители Воткинска рассказали президенту, что власти 35 лет не могут заасфальтировать дорогу на улице Совхозной. Такси отказываются ездить по разбитой дороге, нет тротуаров, видны огромные ямы и лужи. Школьники возвращаются домой мокрые и грязные.



После публикации видео к активистке Нине Кривощековой пришли сотрудники Центра «Э», потому что обращение относится к «политической повестке». Они хотели опросить ее в отделе полиции, но женщина отказалась ехать. По словам активистки, полицейский пообещал подать на нее в суд, если женщина выложит запись их разговора в интернет.



На Кривощекову составят протокол о нарушении правил проведения публичных мероприятий (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Полицейские назвали дорогу публичным местом.

Кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор Хабаровского краевого суда по делу художницы и ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, обвинявшейся в распространении порнографии из-за публикации рисунков в паблике «Монологи вагины» в социальной сети «ВКонтакте». Активистка в данный момент находится не в России.

Суд в кассации отменил оправдательный приговор художнице и ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой по делу о о распространении порнографии



Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Художница находится не в Россииhttps://t.co/TYBqZauIBU pic.twitter.com/oENw3Wg1aM — Поддержка политзеков. Мемориал (@pzk_memorial) March 28, 2023

Суд в Перми оштрафовал общественного деятеля и экс-депутата местного Заксобрания Константина Окунева на 150 тысяч рублей из-за публикации фразой «Родина — это не <пятая точка> президента» Окунева признали виновным в мелком хулиганстве (ч. 4 ст. 20.1 КоАП). Суд посчитал, что во фразе содержится «информация с отрицательной характеристикой личности президента».

«Согласно выводам проведенной лингвистической экспертизы, в посте, размещенном в социальной сети, мужчина позволил себе оскорбить честь и достоинство главы государства и дать необоснованную негативную оценку его личностных качеств», — сказано в пресс-релизе.

Фразу, ставшую мемом, впервые в ходе концерта произнес лидер ДДТ Юрий Шевчук.

Автора петиции против переименования Волгограда в Сталинград оштрафовали по статье о «дискредитации армии». Об административном протоколе и вызове в полицию глава местного отделения «Яблока» Александр Ефимов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Петицию, которую он запустил в конце 2022 года, подписали 2,5 тыс. человек. Поводом для протокола стал скриншот с сайта ООН с числом жертв «спецопервции» среди мирных жителей, рассказал Ефимов «7х7». Полицейские сообщили ему о «еще нескольких материалах» против него, которые находятся «в работе». Руководитель волгоградского «Яблока» планирует оставаться в России. Активист связывает интерес к нему силовиков с петицией.

Члена федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова обвинили в «дискредитации армии» за публикацию в соцсети официального отчета ООН о числе жертв конфликта на Украине. Ефимова оштрафовали на 30 тыс. руб.

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Как и в прошлые месяцы, несмотря на пестроту поводов для привлечения к ответственности, лидером всё равно остаются «дискредитация армии», либо «фейки» о ней. Это была первая часть мартовского дайджеста преследований за высказывания в Сети. Следующими будут статьи, посвящённые творческим людям, а также обычным гражданам.