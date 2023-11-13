Октябрьский дайджест преследований за слова: непубличные россияне

Третья часть октябрьского дайджеста о преследовании наших сограждан за онлайн-активность посвящена непубличным людям, о которых редко пишут СМИ. В первых двух частях мы рассказывали о политиках, активистах, музыкантах, артистах и блогерах.

Административные наказания

В Югре Александра Стекольщикова признали виновным в «дискредитации армии» и обязали выплатить 30 тысяч рублей. По версии суда, мужчина разместил во «Вконтакте» публикацию, где дал свою оценку указу президента «О мобилизации». Стекольщиков считает, что этот указ принят в интересах силовиков, а не простых граждан. Самих же представителей силовых структур мужчина назвал иноагентами.



На суде привлекаемый свою вину не признал и заявил, что на него не распространяется действие российского законодательства, ведь он — «гражданин СССР». Судья Ханты-Мансийского суда Черкашин с такой позицией не согласился.

Буденновский межрайонный суд подконтрольного российским властям Донецка оштрафовал на 77 тысяч рублей бывшую актрису кукольного театра Ольгу Щекину по административным протоколам о публичных призывах к сепаратизму и демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3.2 и ст.20.3 КоАП РФ).



По словам Щекиной, с 2014 года, живя в Донецке с пожилой матерью и семилетней дочкой, она не скрывала свою проукраинскую позицию в соцсетях. В апреле 2023 года девушка завела себе тикток, в котором выложила несколько роликов под песни на украинском языке. Через некоторое время видео попали в провоенные паблики.



В конце мая дончанку задержали и увезли в отделение полиции для составления протокола. Через несколько дней после этого Щекиной позвонили и заставили записать видео с извинениями на фоне памятника «Погибшим гражданам ДНР».

«Либо пишешь это видео, либо мы сейчас едем в контору, и я тебя подпишу под такую статью, по которой ты на нары пойдешь, а твой ребенок — в детдом», — вспоминает Ольга слова одного из силовиков.

Щекина не согласна с решением суда и сейчас ждет апелляцию. По словам девушки, чтобы выходить на улицу, не привлекая к себе вниание, она сменила прическу и надевает очки. Дончанка рассказывает, что работодатели отказались с ней работать, и сейчас она живет «на то, что успела скопить, работая на трех работах».

На петербуржца за сутки составили 15 протоколов о «дискредитации» армии. Столько административных дел, возбужденных на Илью Храпко, появилось в базе Пушкинского районного суда. Журналистам подтвердили, что все протоколы составили за один день, а поводом для них стали 15 разных постов мужчины во «ВКонтакте». По каждому протоколу Храпко грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

26-летнего крымчанина и уроженца Алушты Матвейчука Ярослава, который проживает в Симферополе, задержали в поселке Новофедоровка за высказывания в поддержку Украины и, в частности, ВСУ. Об этом рассказал профессиональный доносчик Александр Талипов в телеграм-канале «Крымский СМЕРШ», ссылаясь на слова силовиков.



По версии полиции, в ходе осмотра телефона выяснилось, что «ждет скорейшего прихода ВСУ, а на телефоне мессенджеры зарегистрированы на украинский номер». Также мужчина якобы оказывал сопротивление при задержании. Крымчанина оштрафовали на 30 тыс. рублей и отправили под арест на 7 суток по статьям о «дискредитации» ВС РФ (20.3.3 КоАП РФ) и мелком хулиганстве (20.1. КоАП РФ).

Крутихинский суд в Алтайском крае назначил местному жителю наказание за дискредитацию армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Силовики составили на него протокол за <антиспецоперационные> высказывания в общественном месте. Житель села Крутиха назвал Россию «страной фашистов» и «пособниками терроризма». Суд обязал мужчину выплатить 30 тыс. руб.

Пятикурсника Кубанского государственного университета Николая Райчука отчислили из-за его <антиспецоперационного> комментария. Сообщается, что в начале марта 2022 года Райчук оставил критический комментарий под видео в поддержку «спецоперации» на странице КубГУ во «ВКонтакте». За это Советский районный суд Краснодара оштрафовал его на 30 тыс. рублей по статье о «дискредитации» армии.



Затем студента вызвали на совет по этике в вузе. Сообщается, что Райчук назвал членов совета «клоунами» и «сборищем, которое смешивает политику и образование», а одного из них «в грубой форме» попросил замолчать. Студента обвинили в нарушении кодекса корпоративной культуры и отчислили.



Райчук требует признать его отчисление неправомерным, восстановить его в вузе. Также он потребовал, чтобы университет выплатил ему 13890 рублей за каждый месяц задержки выдачи диплома. Районный суд признал отчисление законным, апелляция также оставила решение в силе.

Ленинский районный суд Кемерово признал 42-летнего местного жителя виновным по статье о «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Мужчине назначили штраф в 10 тыс. рублей. По версии следствия, он опубликовал на своей странице во «Вконтакте» пост якобы с призывами убивать силовиков и их детей. Утверждается, что публикация вызвала бурные обсуждения в интернете, в связи с чем силовики её обнаружили.

В Санкт-Петербурге на мужчину донесли из-за фото в историческом музее, где он стоит в доспехах. Доносчика привлёк щит, выкрашенный в жёлто-синие цвета.



Своё фото мужчина поставил на аватарку в закрытом профиле «ВК». Как сообщали в музее журналистам «Осторожно Media», герб на щите придумали как собирательный образ, а в реальности его не существовало. Жёлто-синие цвета символизируют шведские корни города.



Помимо фотки с щитом, доносчик предположил, что мужчина мог опубликовать и другие «проукраинские материалы и пропаганду», но проверить это не может, т.к. не добавлен в друзья. Полиция начала проверку.

Уголовное преследование

1-й Восточный окружной военный суд приговорил бывшего гражданина Украины к четырем годам колонии, также его лишили приобретенного российского гражданства. Его признали виновным в «публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности» или в «оправдании и пропаганде терроризма». Речь идёт о части 2 статьи 205.2 УК и части 2 статьи 280 УК.



На основании статьи 22 ФЗ № 62 «О гражданстве Российской Федерации» управление МВД по Камчатскому краю отменило решение регионального УФМС о выдече мужчине гражданства России, которое он получил в 2014 году.



По версии силовиков, с июня 2020 года по февраль 2022 года житель Камчатки публиковал во «ВКонтакте» «призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти». Какие именно посты стали поводом для уголовного дела, неизвестно.



Это не первый случай лишения жителя Камчатки приобретенного российского гражданства. Ранее аналогичную санкцию применили к другому осуждённому по части 2 статьи 205.2 УК.

В Мариуполе российские силовики задержали троих украинских девятиклассников: они плевали на нашивку с шевроном V, глумились над георгиевскими лентами, российским триколором, позировали с нацистским приветствием на фоне военной техники и рисовали знак признанного террористическим батальона «Азов». Всё это подростки выкладывали в Telegram.



«Благодаря анализу информпространства, мониторинга той же блогосферы, интернет-мессенджеров, было установлено закрытое сообщество с участниками, где шло плотное распространение экстремистских материалов и националистической символики», – рассказал офицер военной контрразведки.

О том, возбуждено ли какое-то дело против школьников, российские силовики не уточнили.

На свободу вышел осужденный по делу о «пропаганде терроризма» и «призывах к осуществлению экстремистской деятельности» Родион Стуков. В ноябре 2022 года суд во Владивостоке приговорил Стукова к двум годам колонии по делу об экстремизме и оправдании терроризма. По версии следствия и суда, в 2021 году он выложил в закрытом телеграм-чате на 30 человек «Собаки1love» голосовые сообщения, в которых призывал закидывать силовиков петардами.

В Москве прошёл обыск у пенсионера Константина Селезнева по делу о распространении военных «фейков» в двух постах во «ВКонтакте», после чего он был увезён на допрос. Лефортовский районный суд отправил его на два месяца в СИЗО по статье 207.3 УК. Во время заседания пенсионеру стало плохо, ему вызывали скорую. Заседание суда после получасового перерыва продолжилось, однако уже в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала следователь «в связи с тайной предварительного следствия и тяжестью инкриминируемой статьи».



Посты Селезнёва касались расследований о предполагаемых преступлениях российскийх военных в трёх областях Украины и, в честности, городе Буча. Вторая публикация под названием «Письмо Путину как руководителю террористического государства» была посвящена трагедии с индонезийским «Боингом» рейса MH17. Константин Селезнев раньше преподавал физику и математику в филиале Новочеркасского политехнического института в городе Шахты. Он критикует власти РФ и высказывается на политические темы.

В Южно-Сахалинске арестовали 57-летнего местного жителя. Его обвиняют в конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. По информации ФСБ, южносахалинец «негативно относится к политике России и не поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. Он намеренно установил контакт с представителем украинских спецслужб в целях оказания помощи украинской стороне в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».



Какую именно помощь оказывал Украине 57-летний мужчина и другие подробности дела неизвестны. Также непонятно, из каких источников взята информация о его негативном отношении к российской политике.

Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Василия Рябинина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.282 УК РФ.

Как сообщает Объединённая пресс-служьа судов Санкт-Петербурга, с 27.12.2021 по 18.01.2022 Рябинин, находясь по адресу: г. СПб, Кронверкский пр., д. 29, лит. А, пом. 1-Н, действуя умышленно, на почве личных неприязненных отношений к представителям государственной власти и органов правопорядка РФ, «размещал в социальной сети «ВКонтакте» комментарии, содержащие высказывания, направленные на возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства представителей власти, а также содержащие угрозу применения насилия и побуждения (в том числе, выраженные в форме призыва) к совершению противоправных насильственных действий в отношении вышеуказанной социальной группы».



Рябинин вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Рябинин освобожден из-под стражи в зале суда немедленно.

Силовики возбудили уголовное дело по статье о «теракте» в отношении троих жителей Бугульмы якобы за поджог релейного шкафа на Куйбышевской ж/д станции по заданию «парня из "Телеграма"».



По версии следствия 20-летний Адель, 21-летний Артур и 16-летний Илья согласились совершить серию поджогов на ж/д путях за 15 тыс. рублей на троих за каждый уничтоженный релейный шкаф. Силовики уверяют, что молодых людей задержали через несколько часов после первого поджога в ночь на 5 октября. По вменяемой статье парням грозит до 20 лет лишения свободы.

Студентку технологического университета Аделию Валлиулову увезли с занятий сотрудники ФСБ. Девушка сказала, что против неё хотят завести дело о «дискредитации» армии за <антиспецоперационные> посты. Сообщается, что Валлиулову увезли на Лубянку.



В сентябре 2023 года на девушку составили протокол по статье о «дискредитации», после чего силовики приходили домой к её дедушке и вызывали мать на беседу. МИРЭА, отмечает DOXA, регулярно выдаёт своих студентов представителям власти, а также принуждает их участвовать в провластных мероприятиях.

Южный окружной военный суд зарегистрировал дело уроженца украинского Житомира Богдана Зайца, которого обвиняют в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) и оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК).



В марте текущего года его оштрафовали на десять тысяч рублей по статье об унижении человеческого достоинства (статья 20.3.1 КоАП). Силовики увидели в его комментариях во «ВКонтакте» признаки «унижения (оскорбления) принадлежности к группе лиц — представители государственных органов власти Российской Федерации».

Северский городской суд Томской области вынес приговор 41-летнему местному жителю. На решение суда обратило внимание ОВД-Инфо. Мужчину признали виновным в призывах к «экстремизму» в интернете. Поводом для преследования стал его пост во «ВКонтакте».

По версии следствия, 21 февраля 2022 года мужчина призывал к убийству российских военных, которые будут участвовать в «спецоперации» против Украины. Жителя Северска приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 годам. Также ему на два года запретили делать публикации в интернете.

18-летнего студента колледжа технологий и связи Никиту Т. в Комсомольске-на-Амуре задержали силовики. По версии следствия, молодой человек создал несколько групп о полке «Азов» во «ВКонтакте» и Telegram. Одно из них называлось «ВСУ сила».

С октября прошлого года Никита занимался «диджитал-направлением» — как считают следователи, парень администрировал группы и чаты, пропагандируя идеологию батальона, и занимался поисками единомышленников. Никита якобы поддерживал украинскую армию, призывал наносить граффити с символикой «Азова», просил донаты и рассказывал о конспирации — например, советовал надевать балаклавы. По версии силовиков, молодой человек сам наносил граффити с логотипом полка. Сообщается, что против молодого человека возбудили уголовное дело о призывах к «терроризму» (ст.205.2 УК РФ).

Позже стало известно, что по этому же делу проходит хабаровский девятиклассник Валерий, с которым дружит Никита. Официально СК о задержании не сообщал, а близкие к силовикам телеграм-каналы не приводили подробностей. Их выяснила «Медиазона»: 14-летнего девятиклассника забрали из больницы, где он уже полгода лечился от туберкулеза, а поводом, скорее всего, стало видео, на котором несколько подростков, дурачась, кидают коктейли Молотова в стену заброшенного здания. Оба молодых человека отправлены в СИЗО.

Два уголовных дела из-за трёх твитов и одного поста во «ВКонтакте» возбудили против жителя Рязани Сергея Баканова. Мужчине вменяют статью о «дискредитации», а из-за публикации во «ВКонтакте» со сравнением российской армии с нацистами — статью о реабилитации нацизма.

Жителя Симферополя Дмитрию Козлю приговорили к году колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК (повторная дискредитация использования российских вооруженных сил). Что именно послужило основанием для этого, пока неизвестно.



27 июля в telegram-канале «Крымский СМЕРШ» появился видеоролик, на котором мужчину (по-видимому, у него дома) с применением физической силы задерживают экипированные сотрудники ОМОН. Уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ может быть возбуждено против лица, которое на протяжении года перед этим привлекалось к ответственности по аналогичной административной статье о дискредитации российских военных.

В крымском управлении Следственного комитета России сообщали о задержании и заключении под стражу крымчанина за повторную «дискредитацию Вооруженных сил России»:

«Установлено, что ранее привлеченный к административной ответственности за дискредитацию Российской армии мужчина должных выводов не сделал. В мае текущего года он повторно разместил в запрещенной на территории России социальной сети сведения, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России».

Независимый правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» признал Дмитрия Козлю политическим заключённым и потребовал его немедленного освобождения и прекращения его уголовного преследования.

Управление ФСБ России по Белгородской области возбудило уголовное дело о диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) в отношении трех молодых людей, подозреваемых в поджогах объектов АО РЖД в городе Старый Оскол. В УФСБ уточнили, что подозреваемым вменяется также умышленное уничтожение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). По ходатайству следствия они заключены под стражу, их имена не раскрываются. «Установлено, что организатор поджогов получал задания на их совершение от неустановленного лица, использующего аккаунт в интернет-мессенджере Telegram»,— добавили в ведомстве.

Городской суд в Набережных Челнах (Татарстан) приговорил к штрафу в 100 тыс. рублей местного жителя Дмитрия Слабковского. На приговор обратило внимание «ОВД-Инфо». Его признали виновной в повторной «дискредитации» армии из-за трех комментариев «ВК»-группе в группе «Наука и факты | Что будет, если…?». На суде он сказал, что отстаивал свою точку зрения в споре. Затем он признал «вину» и раскаялся.



Два свидетеля обвинения заявили, что они подписаны на паблик. Они сказали, что у них «сложилось мнение», что комментатор дискредитирует ВС РФ и может «повлиять на читателей и формировать особое мнение». При этом оба не знакомы со Слабковским. Отмечается, что прокурор сначала обжаловал приговор, но на следующий день отозвал апелляцию.

Следователи возбудили уголовное дело сразу по трём статьям против жителя поселка Троицкий в Свердловской области Павла Данилова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на свой источник. Мужчине вменяют статьи об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК), призывах к «экстремизму» (ч. 2 ст. 280 УК) и призывах к «осуществлению деятельности против безопасности России» (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК).



«Оправдание терроризма» силовики увидели в комментарии о взрыве на Крымском мосту. В октябре 2022 года у Данилова прошел обыск. В феврале 2023 года против него возбудили дело и отпустили под подписку о невыезде. Сообщается, что мужчина скрылся от следствия и суда. Ранее Данилова штрафовали на 30 тыс. рублей из-за <антиспецоперационных> листовок и надписей.

В середине октября в Казани провели обыски и задержали четырех местных жителей, которые хотели провести дуа (мусульманскую молитву) в память о погибших при обороне Казани в 1552 году. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».



Силовики изъяли технику во время обыска. Трое из четырех задержанных оказались подростками. Сообщается, что на троих молодых людей составили протокол о возбуждении ненависти (ст. 20.3.1 КоАП). Ещё одному задержанному грозит уголовное дело по статье о публичном возбуждении ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282.2 УК).



Силовики считают, что 15 октября задержанные собирались провести шествие под эгидой движения «Свободный Идель-Урал». В феврале 2022 года его внесли в реестр «нежелательных» организаций.

В Ясной Поляне (Тульская область) задержали местного жителя Романа Алтухова в качестве подозреваемого по делу о повторной «дискредитации» армии. Поводом для задержания стала его монография, в которой он рассказывает об антивоенных взглядах Льва Толстого.



Летом прошлого года Роман Алтухов уже проходил по делу о «дискредитации» армии. Тогда Щекинский суд Тульской области назначил мужчине штраф в 30 тысяч рублей.

Следователи ФСБ предъявили обвинение фигуранту первого в России уголовного дела о государственной измене в виде финансирования Вооруженных сил Украины через криптовалюту. Лефортовский районный суд Москвы продлил обвиняемому срок ареста ещё на три месяца.



«Следователи ФСБ предъявили жителю Хабаровского края Александру Анатольевичу Вечирко обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (госизмена). Вместе с тем Лефортовский районный суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца», – рассказал СМИ источник в правоохранительных органах.



Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщали, что по подозрению к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ, был задержан и арестован житель Советско-Гаванского района Хабаровского края.



Как установило следствие, обвиняемый Вечирко с использованием криптовалютных инструментов осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины, на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования. Следственным управлением ФСБ России было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, которая с апреля этого года грозит лишением свободы вплоть до пожизненного. В ФСБ также отмечали, что в рамках расследования этого дела продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.



О 54-летнем Александре Вечирко известно, что он родился в Виннице и имеет российское гражданство. Он был задержан сотрудниками ФСБ в июне 2023 года, арестован и этапирован для проведения следственных действий в Москву.

В Астраханской области суд оштрафовал местного жителя на 300 тыс. рублей по статье о призывах к терроризму и запретил ему водить машину. Южный окружной военный суд вынес приговор 29-летнему жителю. На новость астраханских СМИ обратило внимание «ОВД-Инфо».



Сообщается, что молодой человек в соцсетях призывал «к осуществлению террористической деятельности в отношении представителей органов государственной власти Российской Федерации». Против него возбудили уголовное дело о «призывах к терроризму» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Молодого человека оштрафовали на 300 тыс. рублей. Также ему на два года запретили администрировать сайты и на 3 месяца — управлять транспортом.

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор калининградскому бизнесмену Андрею Гальчевскому. Его признали виновным в «госизмене в виде попытки вступить в иностранный легион Вооруженных сил Украины и призыв в социальных сетях убивать глав военных комиссариатов в России».



Всё это произошло летом 2022 г., когда Гальчевский отправил запрос в посольства Украины в Израиле и в Польше с просьбой быть зачисленным в состав иностранного легиона ВСУ. Позже он приехал в Москву, чтобы потом через Минск поехать в Вильнюс. В октябре 2022 г. Гальчевский был задержан.



Помимо лишения свободы в исправительной колонии ему выписали штраф в размере 400 000 руб. и запретили в течение двух лет вести деятельность, связанную с администрированием сайтов в интернете.

Анадырский гарнизонный военный суд приговорил местного жителя Юрия Морозова к 700 тыс. рублей штрафа. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на пресс-службу суда.



Мужчину признали виновным по статье о «фейках» об армии. Морозова освободили от уплаты штрафа, потому что с марта текущего года мужчина находился в СИЗО. Что именно стало поводом для дела, неизвестно. Скорее всего, Морозов является военнослужащим, потому что его судил военный суд.

Другие методы воздействия

Преподаватель из Свердловской области лишился работы из-за доноса коллег. Его обвинили в «дискредитации армии».

На преподавателя IT из филиала МИФИ в Заречном Ивана Золотова составили два протокола о «дискредитации армии». Поводом стали <антиспецоперационные> стихи Евгении Беркович, Александра Галича и Евгении Дельфиновой, которые он публиковал во «ВКонтакте».

За основу полиция взяла доносы коллег Золотова, которые осудили посты и заявили, что мужчина не достоин быть преподавателем. После доносов руководство колледжа отказалось продлевать договор с Золотовым.

Жительница посёлка Сибирский в Алтайском крае написала донос на коллегу за <антиспецоперационные> посты Instagram в закрытом профиле. Её возмутили фотография Навального и лозунги в поддержку Украины в закрытом профиле 39-летней коллеги Анастасию Б. на 13 подписчиков .



Силовикам женщина также пожаловалась на поведение Анастасии в жизни: в разговоре она может якобы употреблять фразы «Слава Украине» или «Героям слава», а документы подписывает аббревиатурой про русский военный корабль. По словам доносчицы, её коллега уже привлекалась по статье о «дискредитации» ВС РФ, но поведение не изменила. Женщина требует от силовиков проверить Анастасию, так как, по ее мнению, она «может совершить теракт или другой экстремистский поступок».

*****

Как видим, тенденция роста дел уголовных, а том числе о госизмене, в прошлого месяца осталась на столь же высоком уровне. Граждан привлекают к ответственности всё чаще, причём обстоятельств совершённых ими правонарушений зачастую не разглашаются, поэтому сложно рассуждать как о правомерности такого преследования, так и об объективности проведения следственных действий и судебных решений.

В делах за онлайн-активность также стали появляться граждане Украины, которые оказались на территориях, подконтрольных российским властям, и несмотря на то, что всю жизнь до этого они прожили с совершенно другим законодательством, сейчас к ним применяют российские законы со всей строгостью. Этот факт мы отметили ещё в первом дайджесте, который был посвящён политикам и активистам.

Нельзя также не отметить случаи с раскрытием финансирования ВСУ с помощью криптовалют. Буквально год назад о правонарушениях, связанных с данными валютами в наши дайджесты не попадали. Следовательно, у российских властей появились методы и инструменты, которыми можно обнаруживать такие транзакции.

Первая часть: «Октябрьский дайджест преследований за слова: политики и активисты»



Вторая часть: «Октябрьский дайджест преследований за слова: знаменитости и блогеры»