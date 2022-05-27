В июне суд рассмотрит административные дела Google, Internet Archive, Threema и Likee

В базе 422 участка Мирового суда города Москвы мы обнаружили карточки административных дел четырёх зарубежных интернет-сервисов, рассмотрение которых состоится в один день — 16 июня текущего года:

некоммерческой организации Internet Archive ;

; швейцарского защищённого мессенджера Threema ;

; сингапурской социальной сети коротких видео Likee ;

; американского IT-гиганта Google.

Архив интернета хотят оштрафовать по статье ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление информации с призывами к экстремизму, детским порно, об изготовлении и употреблении наркотиков), сумма штрафа для юрлиц — до 4 млн рублей.

Мессенджер Threema провинился по ч.1 ст. 13.39 КоАП (неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями). Возможно, он не передал ФСБ пользовательских данных или, как в случае с Telegram — ключей шифрования. Сервису грозит штраф до 1 млн рублей.

Соцсеть Likee нарушила российское законодательство невыполнением своих обязанностей при сборе персональных данных по части записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения таких данных (ч.8 ст.13.11). То есть - отказалась локализовать данные россиян.

Компания же Google, по мнению российских властей, повторно нарушила закон, отказавшись переносить данные российских пользователей на территорию РФ (ч.9 ст.13.11).

Мессенджер Threema стал первой зарубежной компанией, попавшей в реестр ОРИ. Участник такого реестра обязан хранить данные пользователей, их звонки и переписку, а также передавать их ФСБ по первому требованию. Позже Threema опровергла своё сотрудничество с российскими властями: «Мы не соглашались предоставлять российским властям информацию о пользователях и никогда не связывались с российскими властями на предмет предоставления таких данных. Threema находится в юрисдикции Швейцарии, где российское законодательство не может применяться, поскольку у нас нет серверов или дочерних компаний в России».

Соцсеть коротких видео Likee в ОРИ не попала, однако согласилась исполнять закон «об IT-заложниках». Наряду с Apple, компания оказалась не против создать представительство в России, на котором бы власти отыгрывались за все прегрешения сервиса перед властями РФ. При этом компания сегодня уже успела заявить, что выполнила все требования закона «о приземлении» и контактирует с РКН по локализации персональных данных.

Относительно такого «большого скопления» сразу нескольких зарубежных сервисов в один день в одном суде медиаюрист «Роскомсвободы», адвокат Екатерина Абашина выразила следующее мнение:

«Похоже, иностранные компании, управляющие интернет-сервисами, стали лёгкой добычей для Роскомнадзора. Но всё ещё не понятен смысл наложения этих штрафов по КоАП РФ, если у нас ноль механизмов для принудительного взыскания административных штрафов с лиц, которые со своим имуществом находятся за пределами России».