Генпрокуратуру просят проверить, законно ли замедление работы Twitter

Адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев обратился в Генеральную прокуратуру из-за замедления скорости работы Twitter после решения Роскомнадзора, в результате чего «пользователи в России и за её пределами начали испытывать проблемы с доступом к официальным сайтам органов власти Российской Федерации, банков и платежных систем, сервисам операторов связи». Так, в течение длительного времени остаются недоступными сайты Президента России, Государственной Думы и Совета Федерации, МВД, Следственного комитета, Совета безопасности России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства экономики, платежной системы QIWI, Альфа-банка, ВТБ, Почты России.

В обращении адвокат говорит, что массовые сбои в Рунете свидетельствуют о системной проблеме в управлении им и, вероятно, ненадлежащем исполнении Роскомнадзором своих функций по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России.

«Тем самым было допущено существенное нарушение прав и законных интересов как владельцев интернет-ресурсов, оказавшихся недоступными, так и всех граждан России, лишившихся доступа к важным интернет-сервисам и источниками информации, а также охраняемых законом интересов общества и государства», — заявил юрист.

Станислав Селезнев просит провести проверку изложенных фактов и при необходимости принять в отношении ПАО «Ростелеком» и руководства Роскомнадзора меры прокурорского реагирования.

Напомним, трафик Twitter сегодня стали замедлять по требованию Роскомнадзора «с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации».