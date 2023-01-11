«Новая газета. Европа»: Россию мог покинуть каждый четвертый IT-разработчик

Каждый четвертый IT-разработчик мог уехать из России после начала «спецоперации», пишет «Новая газета. Европа». О таких цифрах исследователи судят по открытым данным, а именно: аккаунтам разработчиков на GitHub и аномальному приросту IT-специалистов в странах, куда можно уехать без визы. К примеру, число пользователей GitHub выросло на 41% в Армении и на 94% в Грузии.

Интересно, впрочем, что отток разработчиков из Беларуси «ещё более впечатляющий», чем из России, пишет издание. Так, к июню 2022 года новую страну в профиле GitHub указали 13.6% пользователей, а к ноябрю — 19.2%, то есть активные переезды из страны продолжаются и сейчас.

Больше всего российских специалистов переехало в США, среди стран Западной Европы лидерами являются Германия, Нидерланды и Великобритания. Много людей переселилось и в ближайшие к России безвизовые страны (уже упомнятые Грузию и Армению, а также Казахстан). Главное направление эмиграции белорусских специалистов — Польша, туда уехало 46% разработчиков.

Однозначный вывод о влиянии эмиграции на IT-индустрию на основании исследования сделать нельзя, пишут его авторы и цитируют директора АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина, который считает, что ключевое значение имеет профессиональный уровень уехавших специалистов:

«Когда уезжают опытные высококлассные специалисты, это наносит значительный ущерб компаниям, развитию IT-инфраструктуры, замедляет технологический прогресс и так далее. Если уезжают «джуны», пусть даже тысячи, это, конечно, грустно, но очень быстро восполнимо и каких-то существенных рисков [для страны] не несет. Так что нужно смотреть подробнее на то, кто именно уехал, какого уровня специалисты. В этом плане было бы интересно собрать данные по пользователям, внесшим значительный вклад в проекты хотя бы от 500 «звезд» (популярный способ оценки востребованности проекта на GitHub. — Прим. ред.): сколько из них уехало или осталось».