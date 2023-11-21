Microsoft: Россия — на 2 месте по запросам на удаление контента за первую половину 2023 года

Удаление контента

В первой половине 2023 года компания Microsoft получила 477 запроса на удаление контента из России. По 319 (67%) из них она предприняла какие-либо действия. Таким образом страна заняла вторую строчку в списке.

На первом месте с 1 105 запросами (93% удалений) разместился Китай, на третьем с 54 запросами (98%) — Франция.

«Мы тщательно изучаем и оцениваем требования, чтобы понять причину запроса, полномочия запрашивающей стороны, применимые политики или условия использования затронутого продукта или услуги, а также учитываем наши обязательства перед клиентами и пользователями в отношении защиты свободы выражения мнений. Основываясь на этом, мы определяем, следует ли нам удалять соответствующий контент и в какой степени», — поясняется в отчёте о прозрачности.

Всего в компанию поступил 1701 запрос. Запросы касались таких онлайн-сервисов Microsoft, как Bing, OneDrive, Bing Ads и MSN.

Источник: Microsoft

Управление данными

В помощь в управлении персональными данными и взаимодействием со своими продуктами и службами корпорация предоставляет Панель мониторинга конфиденциальности. Через неё пользователи могут просматривать, удалять и управлять параметрами конфиденциальности и данными, собранными при входе в учётную запись Microsoft.

С 1 января по 30 июня 2023 года 14 727 893 человека посетили данную панель для взаимодействия со своими данными. Это на 21% больше, чем за предыдущий отчётный период. Ниже показаны 20 крупнейших стран, пользователи из которых удалили и экспортировали свои данные.

Источник: Microsoft

Кроме того, группа по обеспечению конфиденциальности компании помогла более чем 3700 частным лицам и организациям из 113 стран с их запросами и проблемами конфиденциальности, отправленными через специальную форму.

Ответственный ИИ и приватность по дизайну

С 2017 года в Microsoft действует основанная на принципах структура и система управления искусственным интеллектом (ИИ). Ключевым аспектом политики корпорации в этой области является соблюдение Стандарта ответственного ИИ, в котором описаны конкретные требования для создания и развёртывания систем ИИ. Стандарт помогает разработчикам внедрять такие принципы, как справедливость, надёжность и защита, конфиденциальность и безопасность, инклюзивность, прозрачность и подотчётность в инженерные методы.

Помимо этого компания рассказывает, какие данные она собирает, как их использует а также о выборе, который могут сделать её клиенты. Для этого публикует сводки по каждой из основных своих веб-служб: Dynamics 365, Office, Power Platform, Teams, Windows, Xbox.

Авторское право

С января по июнь в Microsoft получили 9 729 379 запросов на удаление 299 294 245 ссылок из результатов поисковой системы Bing по причине нарушения авторского права. 298 211 072 из них были удалены, что составило 99.6% от общего числа ссылок.

«Ссылки на веб-страницы, содержащие материалы, нарушающие права владельцев авторских прав, могут быть удалены из результатов нашего поиска при условии, что мы получим юридически обоснованное уведомление о нарушении от владельца или уполномоченного агента, действующего от имени этого владельца», — поясняется в отчёте.

Документ не включает запросы на удаление авторских прав из индекса изображений или видео Bing, рекламы Bing, запросы на удаление из других онлайн-сервисов (Outlook и Skype), а также запросы, сразу признанные несоответствующими в ходе предварительных проверок. При этом запросы на удаление из поисковой системы Bing и так составляют около 99% всех полученных запросов.

👉 Направить отзыв об этом отчёте о конфиденциальности можно напрямую Microsoft по ссылке.